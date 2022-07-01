يائير لابيد يعقد اجتماعات حول ملف الجنود الأسرى في غزة

ذكرت قناة "كان" العبرية اليوم الجمعة بأن رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية، يائير لابيد، يعقد أول اجتماعين بعد توليه المنصب، اليوم الجمعة مع كل من رئيس الشاباك، رونين بار، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب.

وأوضحت القناة العبرية بأن هذا الاجتماع يأتي بعد أيام قليلة من نشر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصورة للأسير لديها هشام السيد، وهو يخضع لتنفس اصطناعي، ما يدل على تراجع في حالته الصحية.

يشار إلى أن المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحماس، بوساطة مصر، في حالة جمود في هذه الأثناء، بحسب تقارير إسرائيلية، وذلك بسبب رفض "إسرائيل" الإفراج في إطارها عن أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قُتل خلالها "إسرائيليون".