"هآرتس" تكشف أسباب تعثر إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن أسباب عدم وجود تقدم في صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس، خصوصًا بعد ما نشرت الأخيرة فيديو للأسير "هشام السيد" وهو يعاني من تدهور في حالته الصحية.

ونقلت الصحيفة، تعقيب المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل، على نشر حركة حماس مقطع فيديو للأسير هشام السيد، موضحًا أن المستوى السياسي في "إسرائيل" لم يبدي أي استعداد للتنازل من أجل التوصل لصفقة تبادل أسرى.

واعتبر هرئيل، أن مناورة حماس لم تكن ناجحة حتى الآن بعد نشرها لمقطع الفيديو، كما اعتبر أن رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، ورغم امتيازه في اللغة العبرية بعد 22 عاما من الأسر في السجون الإسرائيلية، إلا أنه لا يقرأ الوضع في "إسرائيل" بشكل صحيح.

وبيَن أنه خلافا لصفقة الجندي جلعاد شاليط، لا يوجد حاليا حراك شعبي واسع النطاق في "إسرائيل" يطالب بتقديم أي تنازلات لحماس مقابل إتمام صفقة التبادل.

وقال: "من المشكوك فيه ما إذا كان بدء الحملة الانتخابية سيحسن فرص حماس في الضغط أكثر من أجل التوصل إلى صفقة تبادل من خلال الحكومة الانتقالية.. الفجوات بين الطرفين كبيرة ويرجع ذلك أساسا إلى إصرار حماس للإفراج عن المئات من الفلسطينيين ومنهم مدانين بجرائم قتل" وفق تعبيره.

وأضاف: "تحتاج المنظمة للصفقة بسبب المكانة المهمة للأسرى بين الجمهور الفلسطيني، وأيضا بسبب الوعد الذي لم يتم الوفاء به حتى الآن بإطلاق سراح مزيد من الأسرى عندما تم إطلاق سراح السنوار من السجن الإسرائيلي في صفقة شاليط في عام 2011، وعد أصدقاءه الدين تركهم وراءه بأنه سيفعل ذلك من أجل تحريرهم".

ورأى المحلل العسكري الإسرائيلي أن المثير للاهتمام في مناورة حماس أنها تحاول دفع المفاوضات قدما من خلال مثل هذه الخطوة، دون أن تؤجج الأوضاع الميدانية على حدود قطاع غزة.