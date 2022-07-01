تعرّف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. فضل عظيم

تعرّف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، يتزايد في هذه الأيام البحث عن فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي بدأت أمس الخميس، حيث يريد الكثيرون معرفة فضل هذه الأيام عما سواها من الأيام الأخرى وهي من أفضل الأيام في العام كما ورد في السنة المطهرة والقرآن الكريم لذلك فهم يريدون معرفة فضل هذه الأيام للتحصل على الأجر والثواب من الله تعالى من خلال التقرب بمختلف العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج وأضحية وغيرها من العبادات، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قرر فريق فلسطين اليوم الإخبارية، أن نقدم لكم فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، آملين أن ينال المقال إعجابكم.

تعرّف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

أولاً: فضلها كما ورد في القرآن الكريم

تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة من أعظم أيام العام كما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ونوضح لكم فضل هذه الأيام كما يلي:

نتحدث لكم هنا عن الفضل الذي ذكره القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى في سورة الفجر (وَالفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْر)..

ويُشار إلى أن الليالي العشر اختُلف في تعيينها، فقيل هى العشر الأواخر من رمضان، كما في رواية ابن عباس، وقيل العشر الأول من المحرم كما في رواية أخرى عنه، وقيل هى العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهو القول الراجح.





تعرّف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة



فضلها كما ورد في السنة المطهرة

وفي السنة المطهرة ورد عدد من الأحاديث التي تبين فضل هذه الأيام عما سواها، ومن ذلك:

وقال الإمام الأوزاعي كما رواه البيهقي : "بلغني أن العمل في اليوم كقدر غزوة في سبيل الله، يُصام نهارها ويُحرس ليلها، إلا أن يختصَّ امرؤ بشهادة. وإذا كان العمل فيها بهذه المنزلة العالية، فما هو نوع العمل؟ ليس هناك نص يخصص عملاً معيّنًا لنيل هذه المنزلة، فكل الطاعات تدخل في هذا المعنى، والصيام، وإن كان حديث السيدة عائشة في صحيح مسلم يقول إنها لم ترَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صام هذه العشر ـ فعدم رؤيتها لا ينافى صيامه، والإجماع على سنية الصيام فيها".

ورد في حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام”، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:” ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء”، وحديث رواه الترمذي، وقال عنه: غريب، وفيه كلام:” صيام يوم يعدل صيام سنة، والعمل يضاعف بسبعمائة ضعف” وحديث قال فيه أنس: كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم، ويوم عَرفة بعشرة آلاف يوم."



تعرّف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

أفضل الذكر في هذه الأيام

وورد في أفضل الذكر في هذه الأيام المباركة صيغة :“سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر” حديث رواه الطبراني بإسناد جيد.

سبب تفضيل هذه الأيام

وبين العلماء سبب هذا الفضل، حيث قال العلماء: لأنها متصلة بالحج، وفي نهايتها يوم عرفة، وفضل هذا اليوم عظيم، وكذلك فضل يوم العيد، فهو أعظم حرمة عند الله؛ لأن فيه الحج الأكبر، وكذلك من دواعي التفضيل العمل على إشاعة الأمن في البلاد عامة، لتهيئة الجو للمسافرين والحجاج، وكذلك لمن خلفوهم وراءهم، وذلك بالانشغال بالعبادة والذكر، وكذلك هذه الأيام فرصة لأداء كل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج.