أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 1-7-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في فلسطين بشكل دائم، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب اليوم الجمعة بالدينار والشيكل مقابل الدولار الأمريكي، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، حرصنا في فريق "فلسطين اليوم" أن نقدم لكم أسعار الذهب في فلسطين اليوم بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وسعر الذهب في فلسطين بالدينار بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل، كما يلي:

سعر الذهب عيار 22 186.03 شيكل $53.14

اسعار الذهب عيار 21 177.58 شيكل $50.72

اسعار الذهب عيار 18 152.21 شيكل $43.48

سعر الذهب عيار 14 118.38 شيكل $33.81

سعر الذهب عيار 12 101.47 شيكل $28.98

اسعار أوقية الذهب 6,311 شيكل $1,803

اسعار الجنيه الذهب 1,421 شيكل $405.78

اسعار كيلو الذهب 202,941 شيكل $57,968

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