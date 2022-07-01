رسائل تهنئة قصيرة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022، مع بدء العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لم يتبقى الكثير لحلول عيد الأضحى المبارك الذي يصادف اليوم العاشر من ذي الحجة أي السبت 9-7-2022، لذا يبحث الكثير من المتابعين عن أهم رسائل التهنئة وأجلمها بالعيد لتهنئة أحبابهم وأقاربهم وجيرانهم وأقاربهم من خلال هذه الوسيلة السريعة والبسيطة والتي يمكن ارسالها عبر الجوال أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونظراً لأهمية هذا العيد الذي يعتبر من أكبر وأعظم الأعياد لدى المسلمين قررنا في فريق "فلسطين اليوم" الإخبارية، بعد زيادة عمليات البحث من قبل الناس عن رسائل تهنئة قصيرة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022،عبر محركات البحث العالمية مثل جوجل، كتابة هذا المقال، آملين أن ينال على إعجابكم.

رسائل تهنئة قصيرة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022

وعيد الأضحى هو من أجمل وافضل المناسبات الخاصة بشهر الحج وله فرحة كبيرة يتجمع فيه الأهل والاصدقاء والأحباب ويرسلون بطاقة تهنئة بالعيد الاضحى إلى كل من يحبونهم.

رسائل تهنئة قصيرة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022

أولاً: تتقارب السطور لتحظى بأول اهتماماتكم وتتسابق الأقلام لتنثر حبر مودتها إليكم وتتسارع الحروف لتعانق نواظركم لكن الروح تسبقها بالتهنئة والقلب بالدعاء بعيد أضحى سعيد وعمراً بالفرح يزيد.

ثانياً: ها هو العيد السعيد جاء يحمل البشرى وينثر الرَّخاء داعياً إلى المحبة والإخاء وجميل اللقيا بين الأحباء والأهل والأصدقاء فكل عام وأنتم بخير، لعل العيد يجمعنا في أطيب لقاء.

ثالثاً: للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

رابعاً: كل عام وأنتم بألف خير. عيد أضحى سعيد على الجميع.



رسائل تهنئة قصيرة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022

رسائل العيد

أولاً: كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر، أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه، أهنيك بمقدم العيد وأيامه. أطيب تحية من طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

ثانياً: أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي لأضعها بين يديك، فتنشر العبير الفوّاح، وتقول لك: كل عام وأنت بخير.

ثالثاً: هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

رابعاً: تهنئة عيد الأضحى اسلامية، كل عيد وأنت لربك طائع ولدينك رافع ولأهلك نافع ولنبيك تابع.





رسائل تهنئة قصيرة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022

رسائل مميزة

- بحروف القرآن وكعبة الإسلام وكلام الرحمن أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك، أدخله الله عليك بالصحة والعافية وطول العمر ويسر لك كل أمورك.

- جعل الله فجر عيدك نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لك دعوة لا تُرَدّ، ووهبك رزقاً لا يُعَدّ، وفتح لك باباً بالجنة لا يُسَدّ.

- طاف البشير بنا مذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود، يا عيد كل فقير هز راحته، شوقاً وكل غني هزه الجود.

- ادام الله لكم العيد دهورا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الاضحي المبارك و عساكم من عواده.

رسائل تهنئة قصيرة ومميزة بعيد الأضحى المبارك 2022

- كل عام و أنتم بخير والله يجعل عيد الأضحى المبارك فرحة بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت ورقاب عتقت الله يسعدكم يارب.

- تهنئة عيد الأضحى اسلامية،عيد الأضحى المبارك بكره العيد ومعاي ناس يشبهون الجنه هم عيدي وسبب فرحتي بهالحياة.

- بأنوار النبي أمسيك وبعيد الفطر أهنيك وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

- من حروف القرآن وكعبة الإسلام وأسماء الرحمن أهنيك بالعيد يا أغلى إنسان.

-اللهم يا نور النور يا مدبرالأمور يا رب البيت المعمور هنئ بالعيد قارئ هذه السطور.

- اسال الله ان يغفر لي ولكم وأن يرضى عني وعنكم جميعا وان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال كل عام وانتم بخير.



