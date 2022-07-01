الاحتلال يفتح تحقيقاً بشأن تسريبات أمنيّة تتعلق بإيران

أوعز وزير حرب الاحتلال الإسرائيليّ، بيني غانتس، أمس الخميس، بإجراء تحقيق بشأن تسريبات مباحثات مغلقة كانت الأجهزة الأمنية "الإسرائيليّة" طرفا فيها، مؤخراً، تناولت الشأن الإيرانيّ.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية" :"إن التحقيق يتعلق بتسريبات من الأحداث العمليّاتية بشكل ينتهك "سياسة الغموض" لكيان الاحتلال، إزاءَ صراعها مع إيران".

ويُشار إلى أنه جاء ذلك بعد أن نشرت القناة 12 العبرية، أمس، مقطعا مصوّرا، يوثّق احتراق مصنع للصلب في إيران، في اللحظات الأولى التي تبعت هجوماً سيبرانياً استهدف المصنع، الثلاثاء الماضي.

وكان قد أظهر المقطع الذي نشرته القناة 12، ألسنة اللهب وهي تتصاعد في المصنع، في حين كانت تُسمع نداءات استغاثة من الموجودين في المكان.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم عرض مقطع الفيديو على رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي"، أفيف كوخافي، خلال زيارة للوحدة "8200" التابعة لشعبة الاستخبارات.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" :"أن العديد من الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" بقيادة "الموساد"، ترى أنه يُحظر تغيير السياسة "الإسرائيلية" الحالية تجاه الاتفاق النووي، وأن "إسرائيل" لا يمكنها أن تكون شريكة لاتفاق سيئ تنتهي صلاحيته قريباً ولا يوجد فيه رد على ثغرات كانت موجودة في الاتفاق الأصلي مع الدول العظمى".

وأضافت الصحيفة العبرية :"بأن رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي، وكبار ضباط شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) ووما يُعرف بـ"شعبة إيران"؛ يؤيدون العودة إلى الاتفاق الأصلي، ويقولون إنه يبعِد إيران عن صنع قنبلة نووية ويتيح لـ"إسرائيل" مهلة زمنية من أجل الاستعداد لخيار عسكري".