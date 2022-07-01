الطقس: أجواء حارة نهاراً اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، 1-7-2022، أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.

السبت: 2-7-2022

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو صار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية ، ويسود جو حار جداتً في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية. الرياح تكون غربية الإتجاه وخففية السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 3-7-2022

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من المعدل السنوي بثلاثة درجات نهاراً، وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.