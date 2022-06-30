سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-7-2022 بكم النهارده عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والجنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 1-7-2022 بكم النهارده عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والجنيه، ويبحث الملايين من الأشخاص في جمهورية مصر العربية عن سعر الذهب اليوم في مصر بجميع عيارته لذلك فريق فلسطين اليوم الاخباري في مقالته على هذه التفاصيل في السطور التالية التي توضح لكم الأسعار مع العلم ان السعر عيار 21 وصل أمس نحو 962.08 ليرة وعيار 18 وصل 824.63 ليرة وعن باقي التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر بكم النهارده عيار 21

كما وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,127 شراء 1,131

عيار 22 بيع 1,033 شراء 1,037

عيار 21 بيع 986 شراء 990

عيار 18 بيع 845 شراء 849

عيار 14 بيع 657 شراء 660

عيار 12 بيع 563 شراء 566

الاونصة بيع 35,045 شراء 35,187

الجنيه الذهب بيع 7,888 شراء 7,920

الكيلو بيع 1,126,857 شراء 1,131,429

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,093 جنيه $58.14

سعر الذهب عيار 22 1,002 جنيه $53.29

اسعار الذهب عيار 21 956.23 جنيه $50.87

اسعار الذهب عيار 18 819.62 جنيه $43.60

سعر الذهب عيار 14 637.48 جنيه $33.91

سعر الذهب عيار 12 546.41 جنيه $29.07

سعر الذهب عيار 9 409.81 جنيه $21.80

اسعار أوقية الذهب 33,986 جنيه $1,808

اسعار جنيه الذهب 7,650 جنيه $406.96

اسعار كيلو الذهب 1,092,811 جنيه $58,135

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

بكم سعر الذهب النهارده في مصر بالدولار والجنيه

بالمقابل وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

29 يونيو 1,099 962.08 824.63 641.37 549.75

28 يونيو 1,101 963.34 825.72 642.22 550.47

27 يونيو 1,101 963.27 825.65 642.17 550.42

26 يونيو 1,103 965.42 827.49 643.60 551.65

25 يونيو 1,103 965.44 827.51 643.61 551.66

24 يونيو 1,104 966.20 828.16 644.12 552.10

23 يونيو 1,101 963.18 825.57 642.10 550.37

22 يونيو 1,108 969.49 830.99 646.32 553.98

21 يونيو 1,105 967.24 829.05 644.81 552.69

20 يونيو 1,110 971.61 832.80 647.73 555.19

وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 1-7-2022 بكم النهارده عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والجنيه تفاصيل نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .