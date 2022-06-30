موعد تولي يائير لبيد مهام رئاسة الوزراء

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، سيبدأ تولي مهام منصبه رسميًا عند منتصف هذه الليلة.

وذكرت الاعلام العبري، أنه قبل ساعات معدودة من توليه رئاسة الحكومة الانتقالية، التقى يائير لابيد الرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتسوغ. وقال الأخير: "نحن في فترة انتخابات جديدة ويجب علينا أن نتذكر أن هناك دولة يجب إدارتها والاعتناء بشؤونها".

من جهته ألمح رئيس الوزراء لابيد إلى ضرورة الاحترام على الرغم من الخلافات بالرأي.

وأقيمت بعد ظهر اليوم مراسم متواضعة بعيدًا عن الأضواء، تسلم خلالها الوزير يائير لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية.

وعقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت جلسة مع لابيد لإطلاعه على أهم الأمور السياسية والأمنية في إدارة شؤون البلاد.

وقال ديوان رئيس الوزراء: إن الاجتماع كان معمقًا ومنتظمًا وشارك فيه مسؤولون كبار من الطاقمين المرافقين لهما.