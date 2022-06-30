الأسير محمود الدبعي يعلق اضرابه عن الطعام بعد انتزاع مطالبه

علق الأسير المضرب عن الطعام محمود الدبعي، مساء اليوم الخميس، اضرابه المفتوح بعد انتزاع مطالبه من الاحتلال الإسرائيلي رفضًا لظروف اعتقاله داخل السجن.

وأفاد مصادر محلية، بأن الأسير الدبعي الذي يعاني من أوضاع صحية متدهورة قد علق إضرابه عن الطعام بعد استمرار 12 يوما.

وكان محمد الدبعي، والد المقاوم محمود الدبعي، قد قال في وقت سابق: إن نجله المصاب والأسير في سجون الاحتلال يمر في حالة صحية صعبة بسب الإصابات التي أصيب بها لحظة اعتقاله في الـ13 من مايو (5) الماضي، بعد 5 ساعات من الاشتباكات المسلحة بينه وبين قوات الاحتلال.

واضرب الأسير عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله "اللاإنسانية" وبسبب تعرضه للتعذيب الشديد خلال التحقيق وتعرضه للإهمال الطبي، حسبما أفادت عائلته.

وأوضح الدبعي أن نجله محمود والذي اعتقل قبل 45 يوما، يتم نقله الى مراكز تحقيق متعددة كالجلمة والمسكوبية، وأخرى لا يعلمونها بشكل متكرر رغم إصابته، وخضع خلالها لتحقيق قاس، حاول الاحتلال اتهامه باستشهاد شيرين قبل اعتقاله بأيام.