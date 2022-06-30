بايدن يعلن مواصلة بلاده دعم أوكرانيا عسكريًا

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، مواصلة بلاده دعم أوكرانيا عسكريًا في مواجهة الجيش الروسي على أراضتها.

وقال بايدن في ختام قمة 32 حلف شمال الأطلسي (ناتو): إن "اتحدنا خلال قمة الناتو لمواجهة التحديات التي تشكلها روسيا والصين… نعزز وجودنا في كل مكان وسيكون لدينا انتشار في دول البلطيق".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن واشنطن تجمع العالم لدعم أوكرانيا، وأن هناك دولا التزمت بتعهدات جديدة لتحقيق ذلك الدعم.

وأشار إلى تقديم بلاده نحو 7 مليارات دولار لأوكرانيا منذ بدء ولاية إدارته، وأنها ستعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار في الأيام القليلة المقبلة، وتعهد بمساندة أوكرانيا للتأكد من عدم هزيمتها أمام روسيا.

كما وقال بايدن: إن "بوتين اعتقد أنه قادر على كسرنا ولكنه يحصل على عكس ما أراده… قلت له إن غزو أوكرانيا سيزيد الناتو قوة واتحادا".

واعتبر بايدن، أن القدرات الروسية تضررت بفضل "بسالة" القوات الأوكرانية، متعهدا بعدم انتصار روسيا على أوكرانيا لأن هذا "موقف مهم بالنسبة للعالم".