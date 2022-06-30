أجهزة أمن السلطة بالضفة تستمر في حملة الاعتقال السياسي والاستدعاء بحق المواطنين

تواصل أجهزة أم السلطة في الضفة، انتهاكاتها بحق المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، حيث طالت نخباً مجتمعية وطلابا وعاملات في مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

واختطفت قوة مشتركة من أجهزة السلطة الليلة الماضية الأسير المحرر عبد الحليم مراعبة بطريقة همجية، فيما تزايد أعداد الشباب الرافضين للانصياع والذهاب لتسليم أنفسهم لدى أجهزة السلطة.

وظهر أمس، أقدم مسلحون من جهاز المخابرات بلباس مدني على اختطاف الطالب في جامعة الخليل ليث حلايقة من أمام الجامعة على خلفية عمله النقابي.

ومددت محكمة صلح رام الله توقيف المعتقلين السياسيين همام أبو حسين من قرية كوبر قضاء رام الله مدة ١٠ أيام، فيما مددت ذات المحكمة توقيف يحيى لدادوة من قرية المزرعة القبلية قضاء رام الله مدة ٧ أيام.

وأصدرت محكمة صلح بيت لحم، قرار ببراءة المواطن محمد نجاجرة.

وتواصل أجهزة السلطة في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر مجـاهد مرداوي لليوم الـ2 على التوالي، الأسير المحرر والمختطف السابق أدهم شواهنة لليوم الـ2 على التوالي، والأسير المحرر علاء صادق عمر (40 عاماً) لليوم الـ2 على التوالي.

وفي طولكرم، تواصل مخابرات السلطة في طولكرم اختطاف الأسير المحرر والمختطف السابق محمود سدله لليوم الـ3 على التوالي.

ولازالت أجهزة السلطة في الخليل تعتقل الفتى جمال عادي (18 عاما ) لليوم الـ3 على التوالي، والشاب زيد القاضي لليوم الـ4 على التوالي، والشاب مثنى خولي كرهينة حتى يقوم شقيقه الأسير المحرر حذيفة بتسليم نفسه.

كما تستمر أجهزة السلطة في اختطاف عضو مؤتمر مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت قسـ ـام حمايل لليوم الـ5 على التوالي، واعتقال الشاب معين عبيد لليوم الـ6 على التوالي.

وتعتقل مخابرات السلطة في رام الله المهندس محمد اقبال سمرين لليوم الـ6 على التوالي، والأسير المحرر حسام عامر حدوش والأسير المحرر عبد الرحمن حدوش لليوم الـ6 على التوالي، من الخليل.

ومازالت مخابرات السلطة في رام الله تواصل اعتقال الأسير المحرر رفيق مفارجة من بلدة بيت لقيا، والأسير المحرر ثائر عوض لليوم الـ6 على التوالي.

أما في رام الله فلا تزال أجهزة السلطة تعتقل الأسير المحرر خالد نوابيت لليوم الـ7 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة في نابلس الشاب مالك واصف عصايرة لليوم الـ7 على التوالي، والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عبد الله حلايقة لليوم الـ8 على التوالي، والأسير المحرر عمار ياسر حماد، والشاب براء عصافرة لليوم الـ9 على التوالي.

وطالت الاعتقالات الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين بهاء محاريق لليوم الـ9 على التوالي، واعتقال الأسير المحرر والمختطف السابق الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين إبراهيم نواجعة لليوم الـ9 على التوالي.

أما الطالب في جامعة النجاح علي تركمان فما تزال محكمة السلطة في رام الله تواصل اعتقاله لليوم الـ9 على التوالي.

وفي قلقيلية تستمر أجهزة السلطة باعتقال الأسير المحرر خالد نوفل أبو الليث، و إياد صالح نوفل، لليوم الـ9 على التوالي.

ويعتقل وقائي السلطة في الأسير المحرر مجدي أبو فارة لليوم الـ10 على التوالي، كما تعتقل أجهزة السلطة في رام الله الأسير المحرر مهند عطا لليوم الـ12 على التوالي.