موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة أول أيام العشر من ذي الحجة في مصر 2022 ودعاء الرسول عند الإفطار ، ويبحث الملايين من الأشخاص في جميع المحافظات المصرية عن موعد اذان المغرب في هذه الأيام المباركة حيث يريد هؤلاء التعرف على الموعد من أجل توقيت الإفطار وتعد هذه الأيام كنز من الطاعات والعبادات ولما لها فوائد كبيرة ولقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل كاملة في هذه المقالة كما ارفقنا معها الدعاء وموعد بدأ هذه الأيام .

وحرصنا كل الحرص على وضع موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة أول أيام العشر من ذي الحجة في مصر 2022 ودعاء الرسول عند الإفطار حتى يتمكن كافة المواطنين في جمهورية مصر العربية من التعرف عليها ويترتب على جميع الأشخاص المواصلة في المتابعة حتى النهاية وهو على النحو التالي:

موعد اذان المغرب في أيام العشر من ذي الحجة في مصر 2022

المَغرب ٧:٠٠ م

مواقيت الصلاة أول أيام العشر من ذي الحجة في مصر 2022

الظُّهْر ١١:٥٨ ص

العَصر ٣:٣٤ م

العِشاء ٨:٣٤ م

دعاء الرسول عند الإفطار

أفضل أدعية الرسول في ذى الحجة

وأدعية العشر من ذى الحجة كثيرة فلم يخصص بها دعاء واحد كمثل غيرها من الأول أو المناسبات، فالدعاء في هذه الأيام المباركة أيام العشر من ذى الحجة يكون وفق ما يناسب العبد ويبقي بينه وبين ربه، فالكثير يدعى من أجل الصحة وأخر من أجل المال وأخر من أجل الزواج والرزق وغيرها من أمور الحياة، لذلك تجد بركة هذه الأيام بالاعمال والأفعال والأقوال وكثرة العبادة والصلاة والطاعات، فالعشر من ذى الحجة هي أيام، فقد قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ورد في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة أن هناك خمسة فضائل للعشر الأوائل من ذي الحجة.

أدعية العشر من ذي الحجة

وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العشرة أيام الأولى من شهر ذي الحجة، لها فضائل عدة، فالله تعالى أقسم بها في كتابه العزيز، والعمل الصالح فيها جزاؤه مضاعف، والصيام فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، وفيها يوم عرفة أعظم يوم في أيام السنة، لأن الله عز وجل يغفر فيه الذنوب جميعًا.

واستشهد بما قال الله عز وجل: «يا مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ»، منوهًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: ما من أيام «العمل الصالح فيهن»، -وفي رواية البخاري: «فيها» - «أحب إلى الله من هذه الأيام»، وفي رواية الترمذي: «من هذه الأيام العشر»، فحددها، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟! قال: «ولا الجهاد»، رغم أن أفضل الأعمال عند الله عز وجل الجهاد في سبيله عز وجل.

دعاء أول يوم من ذي الحجة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي «سنن أبي داود» وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس».



وجاء عن حفصة رضي الله عنها قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة» رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.

أدعية العشر من ذي الحجة

وورد فيما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط»، وقال الإمام النووي في «شرحه على مسلم»: «قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله.



وثبت في «صحيح البخاري» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها «لم يصم العشر» أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين من الشهر والخميس» ورواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتهما: «وخميسين».

وفي نهاية المقالة حول موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة أول أيام العشر من ذي الحجة في مصر 2022 ودعاء الرسول عند الإفطار نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .