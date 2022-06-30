لماذا تعاقد سواريس مع الأهلي المصري؟

كشف المدير الفني الجديد للأهلي المصري، ريكاردو سواريس، الأسباب التي قادت الطرفين لتعاقد مدته موسمين.

وكان حضر سواريس (47 عاما) قادما من فريق جيل فيسنتي، خامس الدوري البرتغالي، الموسم الماضي، موقعا على عقد مع النادي المصري مساء الخميس.

وقال المدرب البرتغالي، سواريس: "تواصل معي وكيل في البداية لإبلاغي بعرض الأهلي، ورحبت كثيرا، لأنه أكبر نادٍ في أفريقيا، ومن أكبر أندية العالم".

وأضاف سواريس :"جيل فيسنتي ناد صغير لا يقارن بالأهلي، الذي يبقى طموحه تحقيق الانتصارات والفوز بالألقاب".

وتابع قائلاً :"تحدثت كثيرا مع إدارة الأهلي، وناقشنا كافة الأمور، وأعجبهم كثيرا أسلوبي في التدريب، مشدداً على أن حضوره من أجل تقديم كرة قدم جيدة، فالأهلي يجب أن يحقق الانتصارات بأداء مميز".

ويُشار إلى أنه برر المدير الفني للأهلي اصطحابه 5 مساعدين أجانب ضمن طاقمه التدريبي، قائلا "لقد شرحت للإدارة أهمية الجهاز المعاون، لأن الوقت قصير للغاية، والفريق أمامه 3 بطولات محلية ينافس عليها".

ويُذكر أنه يعاون سواريس كل من، ماوريسيو فاز مدربًا، راؤول فاريا مطور أداء، بيدرو جيمارايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي، وإدواردو لوبو مدرب حراس المرمى، لويس بيريرا محلل أداء.