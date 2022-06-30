مقتل شخصين في السودان خلال احتجاجات

قتل شخصين، اليوم الخميس، برصاص الشرطة السودانية خلال المواجهات في مدينة أم درمان بالسودان.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان :"إن شخصين قتلا ولم يتم التعرف على بياناتهما بعد؛ إثر إصابتهما بـرصاص مباشر في الصدر أطلقته قوات الشرطة السودانية في ما أسمي بـ"مليونية 30 يونيو/حزيران".

وأضافت اللجنة: "وردنا أن هناك الكثير من الإصابات وسط المتظاهرين السلميين في كل من مدينة أم درمان ومدينة بحري ومدينة الخرطوم".

وكان قد احتشد السودانيون في مظاهرات احتجاجية تنظمها المعارضة؛ لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين بعد ما يسمونه بـ"انقلاب أكتوبر" الذي قالوا إنه أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.

ويُشار إلى أنه عشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهراً خلال مسيرات نظمت مساء أمس، وقالت لجنة أطباء السودان :"إن المتظاهر توفي بعد أن أصيب برصاصة في الصدر خلال مسيرات في شمال الخرطوم".

جدير ذكره أنه بذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 105 منذ أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول بقيادة قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي أطاح بالحكومة آنذاك، واعتقل قيادتها قبل أن يتم الإفراج عنهم.