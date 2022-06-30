من هو مدرب الأهلي المصري الجديد 2022 ريكاردو سواريس.. السيره الذاتيه لمدرب الاهلي الجديد cv، وأعلن الأهلي المصري، اليوم الخميس، عن إتمام التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالى،عقب انهاء عقد المدرب "موسيماني" بالتراضي وتعيين "سامي قمصان" بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت،، وضجة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن المدرب الجديد للنادي الأهلي وما أسم المدرب الجديد للأهلي المصري 2022،لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن اسم المدرب الجديد للأهلي المصري 2022، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى وجرت خلال الساعات والدقائق التي عقبت اعلان الأهلي تعاقده مع المدرب ريكاردو سواريس.

اسم مدرب الأهلي المصري الجديد 2022

أعلن الأهلي المصري، اليوم الخميس، عن إتمام التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

وأكد الأهلي على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كافة المستويات.

مدرب الأهلي المصري ريكاردو سواريس

إليكم أسماء الجهاز الفني:

سيد عبدالحفيظ مستمر مديرًا لجهاز الكرة

ماوريسيو فاش مدربا

سامي قمصان مدربًا

راؤول فاريا مطور أداء

بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجى

إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى

لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة

🚨| الأهلي يُقدم << سواريش >> لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي غداً .🦅 pic.twitter.com/DAPK6Mr3V3 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 30, 2022

مدرب الأهلي الجديد

انجازات مدرب الاهلي الجديد

وكلف النادي الأهلي الكابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ذلك بعد رحيل بيتسو موسيماني.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد:" سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة، سامي قمصان قائم بأعمال المدير الفني، محمد شرف مدرب، ميشيل يانكون مدرب الحراس، محمد النجار مدرب أحمال، عمر رشدي محلل أداء"، وسوف يقوم الكابتن سامي قمصان بالإستعانة بأحد العناصر من المدربين للإنضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التخطيط، من هو مدرب الأهلي المصري الجديد 2022 ريكاردو سواريس..مدرب الأهلي المصري الجديد ريكاردو سواريس

من هو مدرب الأهلي المصري الجديد 2022 ريكاردو سواريس..مدرب الأهلي المصري الجديد ريكاردو سواريس

من هو مدرب الأهلي المصري الجديد 2022

من هو ريكاردو سواريس؟

ريكاردو سواريس هو مدرب برتغالي ولد في مدينة فيلجيراس في 11 نوفمبر 1974، ويبلغ من العمر 48 عامًا.

ولعب سواريس كرة القدم في عدد من أندية الدرجات الأدني في الدوري البرتغالي، وكانت أبرز الفرق التي لعب لها فيتوريا جيمارايش الذي لعب له في فريق الشباب بعد الانتقال من فيلجيراس الذي بدأ فيه مسيرته في الأعمار السنية في 1989.

كان الفريق الأول الذي لعب له على مستوى الكبار هو فيزيلا في 1993، وتنقل بين عدد من الأندية المغمورة حتى اعتزل في 2005 في نادي ساندينينسي.

لم تختلف مسيرة ريكاردو سواريس كمدرب كثيرًا، حيث درب العديد من الأندية الصغيرة في البرتغال، وذلك بعد أن بدأ مسيرته في نادي كاكودوريس في نفس العام الذي اعتزل فيه 2005.

تنقل بين عدد من الأندية بعد رحيله في 2007، وكانت النقلة الكبرى هي تدريب نادي جيل فيسنتي في الدوري البرتغالي، والذي بدأ معه في 2020 حتى الرحيل للأهلي في 2022.

من مدرب الأهلي بعد موسيمانى

من هو ريكاردو سواريس ويكيبيديا السيرة الذاتية؟

لم يسبق لريكاردو سواريس الفوز بأي بطولة سواءً كلاعب أو مدرب، فخلالها نشط في عدد من أندية الهواة والدرجات الأدنى في الدوري البرتغالي.

لكن، يمكن اعتبار تدريبه لجيل فيسنتي إنجاز في حد ذاته، فبعد أن كانت مسيرته منحصرة على أندية صغيرة، وصل أخيرًا للدرجة الأعلى في البرتغال.

وخلال 69 مباراة مع الفريق البرتغالي، نجح في تحقيق 28 فوزًا، و16 تعادلًا، فيما خسر 25 مباراة، وغير شكل الفريق واعتمد على الكرة الهجومية بشكلٍ كبير.

وأنهى سواريس الموسم الأخير له مع جيل فيسنتي في المركز الخامس في الدوري البرتغالي، وتأهل معه لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

من هو مدرب الأهلي المصري الجديد ريكاردو سواريس

مدرب الاهلي الجديد cv

بحسب صحيفة أبولا البرتغالية التي كشفت عن اتفاق الأهلي مع سواريس ورحيله من جيل فيسنتي، فإن الأحمر قام بدفع 250 ألف يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب مع الفريق البرتغالي.

وقدم سواريس استقالته إلى النادي البرتغالي بالفعل، هو وأربعة من مساعديه من أجل التوقيع مع الأهلي، وهم ماوريسيو فاس أوليفيرا المدرب العام، وراؤول فاريا محلل الأداء، وبيدرو جيمارايش مخطط الأحمال، وباولو لوبو مدرب حراس المرمى.

ووصل المدرب البرتغالي وطاقمه الفني إلى القاهرة يوم الخميس وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن سواريس تابع مباريات الفريق الأخيرة بالفعل، من أجل الوقوف على مستوى لاعبي الأهلي وتقييمهم بشكل كامل قبل البدء في مهمته.

وتؤكد التقارير أن المدرب البرتغالي سيستكمل الموسم الحالي بصورة طبيعية، وأنه وقع عقدًا لمدة موسمين مع الأهلي بخلاف ما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

مدرب الأهلي ريكاردو سواريس

واتفق سواريس مع الأهلي على اصطحاب خمسة مساعدين في الجهاز الفني، بواقع مدرب عام، ومدرب لحراس المرمى، ومعد بدني، ومحلل أداء، وأخصائي فسيولوجي.

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يتكون هذا الخماسي من ماوريسيو فاس المدرب المساعد، وبيدرو جيماريش مدرب الأحمال، وراؤول فاريا محلل الأداء، وباولو لوبو مدرب حراس المرمى، على أن يتحدد الأخصائي الفسيولوجي لاحقا.

وسيتواجد منصب الأخصائي الفسيولوجي في الجهاز الفني للنادي الأهلي لأول مرة، إذ سيكون منوطا بمراقبة القياسات البدنية للاعبين، والوقاية ضد إصاباتهم باستخدام الأجهزة التي توفرها شركة كرة القدم في الأهلي.

مدرب الأهلي المصري الجديد ريكاردو سواريس

مدرب الأهلي ريكاردو سواريس

وفي مقالنا من هو مدرب الأهلي المصري الجديد 2022 ريكاردو سواريس.. السيره الذاتيه لمدرب الاهلي الجديد cv، سنرفق لكم مقطع فيديو لمدرب الأهلي المصري الجديد ريكاردو سواريس