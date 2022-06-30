صلاح ومحرز على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب افريقي 2022

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي عن عام 2022.

وشهدت القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا، تواجد محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني وأشرف حكيمي وفرانك كيسي وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي.

وضمت القائمة كل من:

محمد صلاح (ليفربول – مصر)، رياض محرز (مانشستر سيتي – الجزائر)، ساديو ماني (ليفربول – السنغال)، بيرتراند تراوري (أستون فيلا – بوركينا فاسو)، بلاتي توريه (بيراميدز – بوركينا فاسو).

وإدموند تابسوبا (باير ليفركوزن – بوركينا فاسو)، أندري فرانك زامبو أنجويسا (نابولي – الكاميرون)، كارل توكو إيكامبي (ليون – الكاميرون)، علي معلول (الأهلي – تونس).

وفينسنت أبو بكر (النصر – الكاميرون)، يوسف متشانجاما (جانجامب – الكاميرون)، فرانك كيسي (ميلان – كوت ديفوار)، سيباستيان هالير (أياكس أمستردام – كوت ديفوار).

ومحمد عبد المنعم (الأهلي – مصر)، محمد النني (آرسنال – مصر)، محمد الشناوي (الأهلي – مصر)، موسى بارو (بولونيا – جامبيا)، نابي كيتا (ليفربول – غينيا)، نامبليس ميندي (ليستر سيتي – السنغال).

أليو ديانج (الأهلي – مالي)، هاماري تراوري (رين – مالي)، يفيس بيسوما (توتنام – مالي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان – المغرب)، سفيان بوفال (آنجيه – المغرب)، يحيى جبران (الوداد – المغرب).

وياسين بونو (إشبيلية – المغرب)، موسيس سيمون (نانت – نيجيريا)، إدوارد ميندي (تشيلسي – السنغال)، كاليدو كوليبالي (نابولي – السنغال)، ساليو سيس (نانسي – السنغال).

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 21 من الشهر الجاري في المغرب على هامش نهائي أمم أفريقيا للسيدات، بعد انقطاع خلال العامين السابقين نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.