فالفيردي يعود لتدريب بلباو للمرة الثالثة

أعلن أتلتيك بلباو الإسباني، اليوم الخميس، عن تعيين مدربه السابق إرنيستو فالفيردي مدرباً له الموسم القادم.

ويُشار إلى أن هذا التعيين لفافريدي يُعد التعيين الثالث في تجاربه مع الفريق الباسكي.

وبقي فالفيردي عاطلاً عن العمل منذ يناير 2020 عندما أقاله برشلونة من منصبه إثر خسارة نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية في جدة أمام أتلتيك مدريد.

جدير ذكره أنه درب فالفيردي ( 58 عاماً) بلباو بين عامي 2003 و2005، وخاض عدة تجارب بعدها داخل وخارج إسبانيا قبل العودة في 2013 إلى تدريب الفريق الباسكي الذي حقق معه كأس السوبر الإسبانية 2015، وانتقل في 2017 إلى تدريب برشلونة.