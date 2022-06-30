هل ينجح سان جيرمان في حسم أولى صفقاته الصيفية؟

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن لاعب الوسط البرتغالي، فيتينيا، اجتاز الاختبارات الطبية صباح اليوم الخميس، في مقر تدريبات باريس.

وأضافت أنه من المقرر أن يوقع اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاما على تعاقد مع بي إس جي مدته 5 مواسم.

وكلفت الصفقة خزينة النادي الباريسي 40 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع نادي بورتو.

أشارت إلى أن اللاعب البرتغالي شارك في 30 مباراة مع فريقه الموسم الماضي، حيث سجل هدفين وصنع 3 لزملائه.

وسبق أن أعار نادي بورتو، لاعبه الشاب إلى وولفرهامبتون الإنجليزي حيث شارك في 19 مباراة.

وتعد هذه الصفقة هي الأولى للبرتغالي لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد لنادي باريس سان جيرمان.