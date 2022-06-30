 297 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك اليوم

اقتحم 297 مستوطناً، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 297 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعاتٍ متتالية، وأدوا صلواتٍ وطقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى.

وبيّنت المصادر، أن شرطة الاحتلال وعناصرها المدججة بالسلاح أمّنت الحماية للمُقتحمين خلال جولاتهم من “باب المغاربة” وحتى “باب السلسلة”.

ومن جهةٍ أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال عن حارس المسجد الأقصى عصام نجيب، شرط إبعاده عنه ومنعه من الاقتراب إلى الطرقات المؤدية إليه لمدّة أسبوع، على أن يعود للتحقيق عقب انتهاء المدّة.