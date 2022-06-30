بالأسماء: الأهلي يعلن رسمياً عن جهازه الفني الجديد

أعلن الأهلي المصري، اليوم الخميس، عن إتمام التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

وأكد الأهلي على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كافة المستويات.

إليكم أسماء الجهاز الفني: