بالأسماء: الأهلي يعلن رسمياً عن جهازه الفني الجديد

أعلن الأهلي المصري، اليوم الخميس، عن إتمام التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.
وأكد الأهلي على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كافة المستويات.
إليكم أسماء الجهاز الفني:
- سيد عبدالحفيظ مستمر مديرًا لجهاز الكرة
- ماوريسيو فاش مدربا
- سامي قمصان مدربًا
- راؤول فاريا مطور أداء
- بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجى
- إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى
- لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة