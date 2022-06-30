"الأونروا" ستقدم دفعات مالية للمنازل المتضررة كلياً من العدوان الأخير على غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إنها ستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل بتحويل دفعات مالية لعشرات العائلات التي تضررت منازلها بشكل كامل في الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على قطاع غزة.

وأوضحت "الأونروا" في بيان لها، أنها ستقدم دفعات مالية لـ101 عائلة جديدة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال الحرب الأخيرة في مايو الماضي 2021، وذلك لتمكينها من إعادة إعمار منازلها المدمرة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتحويل دفعات ثانية لـ91 عائلة متضررة ممن يستكملون إعادة بناء منازلهم.

وقالت "الأونروا" :"أنه حتى هذا التاريخ تم تحويل دفعات مالية بقيمة ثمانية ملايين دولار أميركي لحوالي 365 عائلة تضررت منازلها كليا خلال الحرب الأخير".

وأضافت :"ستقدم دفعات مالية لإعادة الإعمار في حال جهوزية أصحابها للبدء بإعادة البناء حال الحصول على التراخيص والمستندات الخرائط اللازمة".

ولفتت الأونروا إلى أنها مستمرة في تحويل دفعات بدل إيجار للفترة ما بين مايو حتى أغسطس 2022 للعائلات التي تضررت منازلها كليا ونزحت منها خلال الحرب الأخيرة في مايو 2021.

جدير ذكره أن آلاف العائلات في قطاع غزة تضررت إما جزئيا أو كليا وأصبحت بلا مأوى خلال الحروب "الإسرائيلية" على القطاع خاصة الحرب الأخيرة مايو 2021.