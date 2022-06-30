"مسؤول في التعليم": اجراءات الوزارة هدفها مصلحة الطالب ونتوقع اعلان النتائج نهاية يوليو

أكد مدير الامتحانات بوزارة التعليم جمال يوسف، اليوم الخميس، أن جميع الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن اختبارات الثانوية العامة هدفها مصلحة الطالب، ولا يوجد أي إجراء ينتقص من حقه

وقال يوسف في تصريحات صحفية :" بدأنا مرحلة التصليح للاختبارات السابقة وتوقعاتنا أن تعلن نتائج الثانوية قبل نهاية شهر يوليو".

وقررت وزارة التربية والتعليم العالي، أمس الأربعاء، إجراء تعديل على طبيعة أسئلة امتحانات التوجيهي 2022، خلال تقديم الطلبة الامتحانات، فأصدرت تعديلاً على مبحثي "التربية الإسلامية والتكنولوجيا".

فقد أعلنت الوزارة إلغاء سؤال (اختر) في امتحاني مبحثي "التربية الإسلامية والتكنولوجيا"، واستبداله بسؤال مقالي.