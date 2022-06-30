رابط فحص النتائج عبر نظام نور في السعودية 2022- طريقة الدخول إلى نظام نور التعليمي 1443هـ

رابط مباشر فحص النتائج عبر نظام نور في السعودية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن رابط فحص النتائج عبر نظام نور في المملكة، كما لاحظ فريقنا زيادة البحث عبر محركات جوجل لل إذ يعرف هذا النظام بأنه إحدى المنصات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بغرض تسهيل عملية تسجيل الطلاب أو متابعة مستواهم الدراسي بشكل إلكتروني بالكامل، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم رابط مباشر فحص النتائج عبر نظام نور في السعودية 2022.

رابط مباشر فحص النتائج عبر نظام نور في السعودية 2022

نبذة عن نظام نور الإلكتروني التعليمي

إن نظام نور التعليمي هو إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بهدف تسجيل الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، كالمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال وغيرها، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية للطلبة والمعلمين، وذلك من خلال منصة إلكترونية بالكامل.





موعد نزول النتائج في نظام نور في السعودية 2022

من المقرر أن تنزل النتائج في نظام النور التعليمي بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس 30 يونيو عام 2022 ميلادي الموافق لليوم الأول من شهر ذي الحجة عام 1443 هجري، ليتمكن الطلاب في هذا التاريخ من الاطلاع على النتيجة بشكل إلكتروني.[1]

طريقة الدخول في منصة نور لمعرفة النتائج:

التوجه إلى موقع نظام نور بشكل مباشر “من هنا“.

إدخال اسم ولي الأمر. إضافة كلمة الدخول. إدخال رمز التحقق في مكانه الصحيح. الضغط على أيقونة “تسجيل”. الضغط على أيقونة “نتائج الطلاب”. إدخال اسم الطالب، والصف، والسنة. الضغط على أيقونة “البحث”.

طريقة البحث في نظام نور برقم الهوية فقط 2022

الدخول إلى موقع نظام نور التعليمي مباشرةً “من هنـــــــــــــا”.

الضغط على “هل نسيت كلمة السر”.

إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني.

فتح بريد الإلكتروني للمستخدم.

الدخول إلى رسالة تعيين كلمة المرور.

إدخال كلمة مرور جديدة.

الضغط على حفظ.

الرجوع إلى نظام نور مرة أخرى.

إدخال كل من اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

رابط تسجيل الطلاب في نظام نور الإلكتروني 1444

يمكن لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم عن طريق نظام نور التعليمي عبر الرابط المباشر،، للدخول اضغط هنـــــــــــــــــــــا

"من هنا“، إذ يمكن التقديم بشكل إلكتروني بالكامل لتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، والجدير بالذكر أن الرد على مقدم الطلب يكون عادةً خلال مدة 5 أيام من تاريخ التقديم.