أفضل أدعية الرسول في ذى الحجة مكتوب- دعاء الرسول في أيام ذى الحجة مكتوب 2022، يبحث العديد من المسلمين في هذه الأيام المباركة عن كل الأعمال والأفعال والدعاء التي من شأنها التقرب العبد من ربه، خاصة وأن أيام العشر من ذى الحجة لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالي، لذلك وحرصاً وتماشياً مع عمليات البحث المستمرة والمتواصلة مع قبل المسلمين عبر محركات البحث الدائمة وغيرها كمحرك قوقل، وضعنا لكم في فريق العمل الخاص بموقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة لتعرف عن أفضل دعاء في العشر من ذى الحجة، كذلك الدعاء المحبب قوله في أيام العشر من ذى الحجة2022، كون المسلمين تبحث وتكثر من عمليات البحث علي أفضل الادعية التي قالها رسول الله محمد صل الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة أيام العشر من ذى الحجة 2022.

أفضل أدعية الرسول في ذى الحجة

وأدعية العشر من ذى الحجة كثيرة فلم يخصص بها دعاء واحد كمثل غيرها من الأول أو المناسبات، فالدعاء في هذه الأيام المباركة أيام العشر من ذى الحجة يكون وفق ما يناسب العبد ويبقي بينه وبين ربه، فالكثير يدعى من أجل الصحة وأخر من أجل المال وأخر من أجل الزواج والرزق وغيرها من أمور الحياة، لذلك تجد بركة هذه الأيام بالاعمال والأفعال والأقوال وكثرة العبادة والصلاة والطاعات، فالعشر من ذى الحجة هي أيام، فقد قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ورد في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة أن هناك خمسة فضائل للعشر الأوائل من ذي الحجة.

أدعية العشر من ذي الحجة



وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العشرة أيام الأولى من شهر ذي الحجة، لها فضائل عدة، فالله تعالى أقسم بها في كتابه العزيز، والعمل الصالح فيها جزاؤه مضاعف، والصيام فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، وفيها يوم عرفة أعظم يوم في أيام السنة، لأن الله عز وجل يغفر فيه الذنوب جميعًا.



واستشهد بما قال الله عز وجل: «يا مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ»، منوهًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: ما من أيام «العمل الصالح فيهن»، -وفي رواية البخاري: «فيها» - «أحب إلى الله من هذه الأيام»، وفي رواية الترمذي: «من هذه الأيام العشر»، فحددها، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟! قال: «ولا الجهاد»، رغم أن أفضل الأعمال عند الله عز وجل الجهاد في سبيله عز وجل.

دعاء أول يوم من ذي الحجة



وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي «سنن أبي داود» وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس».



وجاء عن حفصة رضي الله عنها قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة» رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.

أدعية العشر من ذي الحجة

وورد فيما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط»، وقال الإمام النووي في «شرحه على مسلم»: «قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله.



وثبت في «صحيح البخاري» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها «لم يصم العشر» أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين من الشهر والخميس» ورواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتهما: «وخميسين».

دعاء اول ايام ذي الحجة



وفيما يخص فضل الصيام، ورد هذا الفضل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة؛ يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» أخرجه الترمذي في سننه.

و على الرغم من عدم وجود دعاء خاص به قد ورد في القرآن والسنة النبوية . إلا أن استغلال الأوقات المستحبة في الدين الإسلامي من أجل إقامة العبادات المختلفة، والتي من بينها الدعاء. خاصة إن كانت هذه الأيام. قد أوصانا بها سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، في مقالنا "أفضل أدعية الرسول في ذى الحجة- أدعية العشر من ذي الحجة" سنضع لكم دعاء نية صيام ذي الحجة " اللهم إني نويت صيام العشر الأوائل من ذي الحجة إيماناً واحتساباً فاغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر" اللهم إني نويت الصيام لوجهك الكريم إيماناً واحتساباً، فاغفر لي، وبارك لي في، وزدني علماً، وتقبل مني، وأقبلني، وأعتقني من النيران .

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة بالصور

من أفضل الادعية المحبب قولها في أيام العشر من ذى الحجة 2022 وهي كالتالي:

دعاء في العشر من ذي الحجة :"اللهم لا تطوي صفحة هذه الايام الفضيلة. إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت همومنا، واستجبت لدعواتنا، وأصلحت ابنائنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا".

دعاء ذي الحجة :" اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، ادعية ذي الحجة للفرج اللهم فرجك القريب، اللهم سترك الحصين، اللهم معروفك القديم اللهم عوائدك الحسنة، اللهم عطاك الحسن الجميل يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم".

الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع، ولا لعطائه مانع، ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع، فطر أجناس البدائع، وأتقن بحكمته الصنائع، لا يخفي عليه الطلائع، ولا تضيع عنده الودائع.. أتى بالكتاب الجامع، وبشرع الإسلام النور الساطع، وهو للخليقة صانع، وهو المستعان على الفجائع، جازي كل صانع ، ورائش كل قانع ، وراحم كل ضارع ، ومنزل المنافع ، والكتاب الجامع بالنور الساطع ، وهو للدعوات سامع ، وللدرجات رافع ، والكربات دافع ، والجبابرة قامع ، وراحم عبرته كل ضارع ، ودافع ضرعة كل ضارع. فلا إله غيره ، و لا شي‏ء يعدله ، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على‏ كل شيء قدير.

دعاء 9 ذي الحجة

اللهم هذه الأيام المباركة الميمونة، والمسلمون فيه مجتمعون في أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم. فأسألك بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليك أن تصلي على محمد وآله، وأن لا تخرجنا جميعاً من هذه الأيام. إلا مجبورين الخاطر محققين أهدافنا ومنتصرين على أعدائنا.

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دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة

:لا إله إلا الله عدد الدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد النبات والشجر، لا إله إلا الله عدد القطر والمطر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله خير مما يجمعون، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور.

سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمَته، سبحان الذي في القيامة عدله، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه.

اللهم لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت همومنا، واستجبت لدعواتنا، وأصلحت أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا.

اللهم هذه الأيام المباركة الميمونة، والمسلمون فيه مجتمعون في أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم. فأسألك بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليك أن تصلي على محمد وآله، وأن لا تخرجنا جميعاً من هذه الأيام. إلا مجبورون الخاطر محققين أهدافنا ومنتصرين على أعدائنا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي، ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، “حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، أشهد لله بما دعا، وأنه برئ ممن تبرأ، وأن لله الآخرة والأولى.

اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تفرج عنا ما نحن فيه، وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه، وأن ترزقنا من رزقك، وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

​​​​​​​دعاء الرسول في أيام ذى الحجة

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام، وشرفتها وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك.

اللهم إني أسألك يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل ملاء ويا عالم كل خفية أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عنا فيها البلاء، وتستجيب لنا فيها الدعاء وتقوينا فيها ، وتعيننا وتوفقنا فيها لما تحب ربنا وترضى وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل ولايتك.

اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهب لنا فيها الرضا إنك سميع الدعاء، ولا تحرمنا خير ما تنزل فيها من السماء، وطهرنا من الذنوب يا علام الغيوب، وأوجب لنا فيها دار الخلود.

اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهدينا فيها لسبيل الهدى والعفاف والغنى والعمل فيها بما تحب وترضى.

حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بالله نجا.

اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها. إلهي.. هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، أنت المعافي فعافني، وأعفو عني وتولى أمري.

دعاء التاسع من ذي الحجة

اللهم إني أسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة محمد -صلى الله عليه وسلم- في أعلى جنة الخلد.

إلهي كيف يمنعني ذنبي من الدعاء، ولا أراك تمنع مع الذنب من العطاء، فالتوبة إليك، والمغفرة لديك، ولا إله إلا أنت، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيئاً.. اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر.

اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.

اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعنّي فيه على صيامه وقيامه، وجنّبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك وشكرك بدوامه وبتوفيقك يا هادي المُضلّين.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.

دعاء ٥ ذي الحجة

دعاء ليالي العشر

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لا إله إلا الله خير. مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين، اللهم فرجك القريب، اللهم سترك الحصين، اللهم معروفك القديم اللهم عوائدك الحسنة، اللهم عطاك الحسن الجميل يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم.

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ. ﺩﻋﻮﺓ ﻻ‌ﺗﺮﺩ، وأوهبنا ﻓﻴﻪ ﺭﺯﻗﺎ ﻻ‌ ﻳﻌﺪ، ﻭﺍﻓﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻻ‌ ﻳﺴد، ﻭﺍﺣﺸﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﺮﺓ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ -ﺻلى ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-. ﺍﻟﻠهم ﺣﺒﺐ ﺧﻴﺮ ﺧﻠﻘﻚ ﻓﻴﻨﺎ. ﻭﻣﻦ ﺣﻮﺽ ﻧﺒﻴﻚ اسقينا، ﻭفي ﺟﻨﺘﻚ ﺁﻭﻳﻨﺎ، ﻭﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﺍﺣﺘﻮﻳﻨﺎ، ﻭﺃﻣﻨﻴﺘﻨﺎ ﺃﻋﻄﻴﻨا، ﻭﺑﻔﻀﻠﻚ ﺃﻏﻨﻴﻨﺎ ﻭﻟﻄﺎﻋﺘﻚ اهدنا، ﻭﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﺣﻤﻴنا، ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﻛﻞ ﺣﺎﺳﺪ ﺍﻛﻔﻴﻨﺎ.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار .

أفضل مايقال في عشر ذي الحجة

وفي مقالناأفضل أفضل أدعية الرسول في ذى الحجة مكتوب- ​​​​​​​دعاء الرسول في أيام ذى الحجة مكتوب 2022سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم أفضل الأعمال في العشر من ذى الحجة وكذلك أفضل ما يقال في عشر ذى الحجة 2022.