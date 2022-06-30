مجموعة بنك فلسطين شريكاً جديداً في شركة مدى العرب لتعزيز التحول الرقمي في فلسطين

وقعت مجموعة بنك فلسطين اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة مدى العرب، يتم بموجبها انضمام المجموعة كشريك في الشركة، وذلك تجسيداً لرؤيتهما المشتركة وتحقيقاً لأهدافهما الاستراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في فلسطين. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الشركة بمدينة رام الله بحضور مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا، ورئيس مجلس إدارة شركة مدى العرب محمد العلمي، وبمشاركة عدد المسؤولين من كلا الجانبين.

من جانبه، أكد السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية مجلس إدارة المجموعة، بعيدة المدى، واستكمالاً لدورها في دعم الشركات الريادية، بما فيها الشركات الناشئة، وحاضنات الأعمال، نظراً لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضرورة الاستثمار به، ودعماً لجهود تهيئة البنية التحتية القادرة على خدمة عملية التحول الرقمي في فلسطين، ولما لهذا القطاع الواعد من قدرة على تحقيق عائد جيد على الاستثمار فيه.

وكانت شركة مدى قد أعلنت نهاية العام الماضي عن إطلاق المرحلة التجريبية لخدمات التواصل عبر الالياف الضوئية في فلسطين وتواصل منذ ذلك الحين السير نحو تقديم هذه الخدمة من خلال شبكة الفايبر التي ستغطي جميع أنحاء الضفة الغربية، وقطاع غزة في مرحلة لاحقة، مما يشّكل قفزة نوعية نحو التأسيس لأهم عوامل البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.

وأكد الشوا أن قرار الدخول كشريك في شركة مدى، يأتي إيماناً منه بقدرة الشركة والشركاء على الاستمرار في النجاحات التي حققوها حتى اليوم، حيث أصبحت شركة مدى من الشركات الرائدة في هذا القطاع، وأضاف “أقر مجلس إدارة المجموعة برئاسة السيد هاشم الشوا الانضمام إلى قصة نجاح شركة مدى بهدف البناء على ما تم تحقيقه من نجاحات، وبما يحقق رؤية المجموعة وأهدافها نظراً لأهمية هذا القطاع وانعكاس نجاحه على تقدم مجمل القطاعات الاقتصادية، وبما يتيح توفير الخدمات المثلى المتطورة للعملاء، وبالتالي تطوير الخدمات المصرفية، والتوسع بها، ليتمكن العملاء الأفراد ومن قطاع الأعمال من تنفيذ معاملاتهم البنكية المتنوعة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وفقاً لأحدث التقنيات وبرمجيات الأمان الرقمي".

وبارك رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى توقيع اتفاقية الشراكة مع بنك فلسطين، ومشيداً في الوقت ذاته بدور مجموعة بنك فلسطين الكبير، والنهج الذي يسير عليه، ومساهماته التي يوفرها لدعم الشركات الريادية والشركات الناشئة والقطاعات الاقتصادية الهامة، وتحديدا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف د. مصطفى "بصفته صندوق الاستثمار الاستراتيجي لدولة فلسطين، يفخر الصندوق من ناحية بالتقدم الحاصل نحو التحول الرقمي في فلسطين والذي يشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المطلوب، ومن ناحية أخرى باستثماره كشريك استراتيجي في "مدى العرب" التي تشكل قصة نجاح تظهر الإمكانيات الواعدة في الطاقات الريادية الفلسطينية التي بدخول صندوق الاستثمار اليها، واليوم مجموعة بنك فلسطين وقبل ذلك الاندماج مع شركة "كول يو" تحول من مقدم خدمات متميز إلى شركة وطنية كبرى تمتلك شبكة بنية تحتية رقمية حديثة".

من جهته، أكد السيد محمد العلمي رئيس مجلس إدارة شركة مدى العرب بأن انضمام مجموعة بنك فلسطين إلى مجموعة المستثمرين في مدى بصفته أكبر وأهم مؤسسة مالية ومصرفية في فلسطين، يشكلُ إضافة نوعية وخطوة استراتيجية، ومصدر ثقة نعتز ونفخر بها سواء كشركة او كمساهمين فيها، لما يتمتع به البنك من سمعة مرموقة، وما يمتلكه من خبرات وكفاءات وملاءة مالية متينة، من شأنها أنت تلعب دوراً هاماً في تعزيز قدرات الشركة وإمكاناتها المختلفة، لتحقيق هدف مدى الكبير في استكمال بناء شبكة اتصالات عصرية متطورة، باستخدام خطوط الألياف الزجاجية ( الفايبر) لتغطي كل فلسطين، وتنهض بقطاع وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تقُدم للمواطنين قطاع الأعمال والمؤسسات، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والمعدات وأجهزة الاتصالات في العالم. مضيفا أن انضمام مجموعة بنك فلسطين كشريك جديد يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2019 والتي نتج عنها الكثير من الإنجازات على صعيد شركة مدى، وعلى قطاع الاتصالات الإنترنت في فلسطين.

يذكر أن شركة "مدى العرب" تأسست في العام 2010، وتمتلك شبكة اتصالات متطورة يصل انتشارها ليغطي جميع المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وشكّلت قصة نجاح متميزة وريادية. وفي العام ّ2019 الشركة اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي شريكاً بحصة مؤثرة فيها وذلن تناغماً مع أهداف الصندوق الاستراتيجية التي تهدف إلى التأسيس للتحول للاقتصاد الرقمي في فلسطين، وبشكل تكاملي مع استراتيجية "مدى العرب" الهادفة إلى تطوير خططها وتوسيع أعمالها بما يضمن الارتقاء بخدماتها والاستمرار برفع مستوى قطاع الاتصالات والإنترنت في فلسطين، كما وقعت قبل عدة أشهر اتفاقية اندماج مع شركة "كول يو" لخدمات الإنترنت في خطوة نحو توحيد الجهود والإمكانات لتحقيق الاهداف المشتركة للشركتين نحو الارتقاء بخدمات الاتصالات والإنترنت في فلسطين.