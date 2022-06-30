"دعوية الجهاد" تصدر تعميماً هاماً لخطباء المساجد بشأن خطب الجمعة لشهر ذي الحجة

أصدرت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، تعميماً هاماً للإخوة خطباء المساجد والدعاة والوعاظ.

وجاء في تعميم اللجنة الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه، بعض التوجيهات والإرشادات السريعة لخطب الجمعة لشهر ذي الحجة إن شاء الله لإختيار العنوان المناسب.

وفيما يلي نص التعميم كاملاً:

⭕ تعميم هام للإخوة خطباء المساجد والدعاة والوعاظ ؛ يرجى التطرق والتركيز على النقاط التالية:-

➖ إليكم بعض التوجيهات والإرشادات السريعة لخطب الجمعة لشهر ذي الحجة إن شاء الله لإختيار العنوان المناسب

بحيث لا تزيد الخطبة عن ثلث الساعة فقط

1️⃣ ➖ الترغيب والاستعداد لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة وشحذ الهمم وذكر فضل وأجر وثواب العمل الصالح والطاعات وصيامها، وخاصة صيام يوم عرفة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر الأوائل من ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء" والحديث ايضا عن فقه وأحكام وأجر وثواب الأضحية للمقتدر وفضل العج والثج ايام التشريق وإحياء سنة التكبير وسنة صلاة عيد الأضحي المبارك في العراء ودعوة جماهير شعبنا لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى المبارك

والتضرع الي الله عزوجل في هذه الأيام الفضيلة بالدعاء للأسرى والمسرى بالحرية وزوال الغمة عن شعبنا .

2️⃣➖ بث روح التفاؤل والأمل، ونشر ثقافة الشعور بالطمأنينة والرضى بما قسمه الخالق لنا وبالإيمان والتوكل على الله، ومواجهة اليأس والإحباط، وتعزيز الثقة لدى أبناء شعبنا بتحقيق وعد الله بالنصر والتمكين: "حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا"،

" أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب"

3️⃣➖ دعوة عموم الناس إلى عدم الإسراف والمغالاة في الأفراح والمناسبات الاخرى والاختصار والاقتصار في ذلك قدر الإمكان بسبب الظروف المعيشية الراهنة الصعبة والقاهرة التي يمر بها قطاعنا الصامد، واحترام مشاعر وعادات وتقاليد شعبنا ، ومراعاة أحواله المعيشية ولنكن قدوة وأسوة حسنة في هذا الأمر ومثالاً يحتذى به. "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" ،

أدام الله الأفراح في ديار المسلمين .

4️⃣➖ حرمة التشهير والتجريح والقذف بسبب تباين في الرأي والإجتهاد وعدم فهم المقصد وتكفير الناس وإخراجهم من الملة والدين بسبب وبدون سبب: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" ، "المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء" وعدم أخذ الأحكام الغيبية المتسرعة بلا تحقق ولا تثبت والمبنية على الظن والحقد والحسد والكراهية والوشايات الكاذبة : "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً" وعدم ترويع الآمنين ونشر وترويج الإشاعات الكاذبة والمغرضة وحرمة وتجريم ذلك: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " وفي قراءة فتثبتوا والعمل على حماية جبهتنا الداخلية من هذه الأمراض الفتاكة والمهلكة والتي تضر بحاضنة المقاومة ولا تخدم إلا أعدائنا

5️⃣➖ الدعوة لإستغلال فرصة الإجازة الصيفية وكثرة الفراغ فيما هو مفيد ونافع واغتنام أوقات الفراغ في العلم والتعلم والطاعات ومجالسة أهل العلم ومدارسة القرآن وتعلم أحكام التلاوة والتجويد وإرسال الأبناء لمراكز تحفيظ القرآن الكريم والمخيمات الصيفية الهادفة وممارسة الرياضة والترويح عن النفس بالمباحات وتثقيف المرء لنفسه بالقراءة الجيدة والمطالعة الواسعة في شتى العلوم المعرفية، لأن من كثر اطلاعه قل اعتراضه وإنكاره ومن قل اطلاعه كثر اعتراضه وانكاره .

هذا والله ولي التوفيق

وكل عام وانتم وشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بألف خير

اللجنة الدعوية العامة

الخميس: 30 / 6 / 2022 م

الموافق: الأول من ذي الحجة لعام 1443هجري .