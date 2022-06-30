بالفيديو الشرطة: مقتل ثلاثة مواطنين في عملية اطلاق نار جنوب الخليل

قتل ظهر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل أثر عملية اطلاق نار تعرضت لها مركبتهم.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات في تصريح صحفي، مقتل ثلاثة اشخاص بإطلاق نار جنوب الخليل واصابة آخرين والشرطة والأجهزة الأمنية تدفع بتعزيزات أمنية للمنطقة.

بدورها، قالت مصادر محلية:" إن سيارة مدينة كانت تتواجد وسط بلدة السموع جنوبي الخليل تعرضت لعملية اطلاق نار من قبل مجهولين، أسفرت حتي اللحظة عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين".

وفيما يلي مقطع فيديو للمركبة المستهدفة وفق ما نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي: