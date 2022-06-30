أميركا تفشل للمرة الثانية في تجربة صاروخ فرط صوتي

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاربعاء، في تجربة اختبار صاروخ فرط صوتي، بسبب مشكلة في إطلاقه.

ويُشار إلى أن هذه التجربة المحاولة الثانية الفاشلة ضمن مشروع "الضربة السريعة التقليدية"، بعدما فشلت جهود العاملين على الصاروخ السابق في إطلاقه في أكتوبر الماضي.