أميركا تفشل للمرة الثانية في تجربة صاروخ فرط صوتي

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاربعاء، في تجربة اختبار صاروخ فرط صوتي، بسبب مشكلة في إطلاقه.
ويُشار إلى أن هذه التجربة المحاولة الثانية الفاشلة ضمن مشروع "الضربة السريعة التقليدية"، بعدما فشلت جهود العاملين على الصاروخ السابق في إطلاقه في أكتوبر الماضي.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية نقلاً عن المتحدث باسم "البنتاغون" تيم غورمان قوله :"إن فشل تجربة الصاروخ نتجت عن عطل وقع عقب تشغيل المحرك".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية :" إن تجربة إطلاق الصاروخ جرت في هاواي، موضحة أنها لا تزال واثقة من سيرها على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتفوق في مجال الأسلحة الأسرع من الصوت سواء كانت هجومية أو دفاعية".
ويخطط الجيش الأميركي لتثبيت الصواريخ المتطورة على مدمرات "زومولت" والغواصات من طراز "فرجينيا".
وكان سلاح الجو الأميركي قد أجرى في مايو الماضي، اختبارا ناجحا لصاروخ كروز، تفوق سرعته سرعة الصوت، حيث تم الإطلاق من الساحل الجنوبي لكاليفورنيا، وبلغت سرعته خمسة أضعاف سرعة الصوت.
جدير ذكره أنه تسابق أميركا الزمن مع تطوير دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، لأنظمة متطورة مخصصة لتفادي الضربات بالطيران بأكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت، والانزلاق في مسار يمكن المناورة به لإطلاق رؤوس نووية.