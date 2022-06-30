الأيام المتبقية لعيد الأضحى المبارك 2022، ونحن نبدأ اليوم العشر الأوائل من شهر ذي حجة يبدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك، حيث لم يتبقى الكثير من الوقت على حلول هذه المناسبة المهمة للمسلمين، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأيام عن عدد الأيام المتبقية لعيد الأضحى، ونتيجة لذلك وبعد ملاحظتنا للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" تقديم هذا الموضوع المتعلق، بالأيام المتبقية لعيد الأضحى المبارك 2022، آملين أن ينال على إعجابكم، ولمعرفة الايام تابع المقال للنهاية.

الأيام المتبقية لعيد الأضحى المبارك 2022

اقتراب عيد الأضحى 2022

ومع اقتراب عيد الأضحى وبدء العد التنازلي لعيد الأضحى 2022 حيث لم يتبقى الكثير من الأيام، وفي هذا المقال نقدم لكم في هذا المقال تاريخ عيد الأضحى 2022 ومتى يبدأ عيد الأضحى المبارك لعام 2022 ؟ .





الأيام المتبقية لعيد الأضحى المبارك 2022

موعد وقفة عرفة؟

وبما أنه يصادف عيد الأضحى 2022 لهذه السنة يوم السبت بتاريخ 09-07-2022 ميلادي و 1443-12-10 هجري، فستكون وقفة عرفة يوم 08-07-2022 يوم الجمعة.

الأيام المتبقية لعيد الأضحى المبارك 2022

موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام

أكدت المملكة العربية السعودية، أمس الاربعاء، أن اليوم الخميس هو أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وبالتالي فأن موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون يوم السبت بتاريخ 09-07-2022 التاسع من شهر تموز هو أول أيام عيد الأضحى 2022، ويوافق تاريخ عيد الأضحى 2022 10-12-1443 هجري العاشر من ذي الحجة، وكل عام وأنتم بخير.

موعد نهاية نهاية عيد الأضحى

ويُعتبر عيد الأضحى المبارك من أهم أعياد التي يحتفل بها المسلمين ويقومون بذبح الأضاحي، ويبدأ يوم 9-7- 2022، وينتهي عيد الأضحى يوم 13 ذي الحجة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال عن موعد عيد الأضحى المبارك، أملين أن ينال على إعجابكم.