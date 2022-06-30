الناطق باسم الجهاد يشيد بالتصدي البطولي لمقاومي نابلس وكتيبتها

أشاد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي اليوم الخميس 30/6/2022، بالتصدي البطولي لمقاومي نابلس وكتيبتها الشجعان الذين استبسلوا في الدفاع عن نابلس بالضفة المحتلة، وواجهوا اقتحام المستوطنين لمنطقة تل بلاطة، وخاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال.

وأكدت الحركة عبر سلمي، على أن ثبات المقاومة واستمرارها كفيل بردع المستوطنين ووقف عدوانهم واقتحاماتهم .

وعبرت عن اعتزازها بأبطال كتيبة نابلس الباسلة ، مؤكدةً مضي المقاتلين في طريق الجهاد والمقاومة، رغم حملات الاعتقال والملاحقات والتهديدات .

وخاضت كتيبة نابلس بسرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 30/6/2022، اشتباكاً مع جنود الاحتلال حيث تمكن مجاهدوها في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 29-6-2022م، من نصب كمائن محكمة لقوات الاحتلال التي اقتحمت شرق مدينة نابلس برفقة قطعان المستوطنين والذين قاموا بأداء صلوات داخل قبر يوسف.