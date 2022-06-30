متى تبدأ اجازة عيد الاضحى في السعودية 2022 للقطاع الخاص ، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية أعلنت عن متى تبدأ إجازة القطاعين الحكومي والخاص لعيد الأضحى وهي من الأمور التي يرغب لمعرفتها كافة المواطنين، وتعتبر هذه الإجازة التي ينتظرها العديد لأخذ راحة من العمل، وكذلك استعدوا لذبح الذبائح للقرب من الله، متى تبدأ اجازة عيد الاضحى في السعودية 2022 للقطاع الخاص الحكومي

تحديد موعد إجازة القطاعين الحكومي والخاص لعيد الأضحى في السعودية 2022

موعد عطلة عيد الأضحى 1443 لكافة العاملين بالدولة من أبرز الأمور انتشارًا في الوقت الحالي بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك و سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالإجازة 2022 لكل من القطاعين الحكومي والخاص لعيد الأضحى.





تحديد موعد إجازة القطاعين الحكومي والخاص لعيد الأضحى في السعودية 2022

تم التصريح عن موعد الإجازة لعيد الأضحى 2022 والتي جاءت كالتالي:

اولًا القطاع الحكومي لعيد الأضحى

يحصل العاملون في المملكة، ومؤسساتها على إجازة رسمية، ويأخذون الراتب كما هو، وتعتبر هذه القرارات التي وضعتها الوزارة على جميع المؤسسات على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر وللتعرف على المواعيد تابع التالي:





عطلة عيد الأضحى للقطاع الحكومية عطلة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

الإجازة ستبدأ يوم الاثنين الموافق ميلادي ٤ يوليو ٢٠٢٢، والذي يوافق هجري ٥ ذو الحجة.

كذلك سوف تستمر العطلة لمدة خمس أيام متواصلة.

من الجدير بالذكر انها ستنتهي يوم الثلاثاء الموافق ١٢ يوليو٢٠٢٢، الموافق هجري ١٥ ذو الحجة.

ثانيًا القطاع الخاص لعيد الأضحى

كما ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد صرحت عن الموعد المحدد لإجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص داخل المملكة وللتعرف على المواعيد تابع التالي:

عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أولًا ستبدأ الإجازة للقطاع الخاص يوم ٩ من ذو الحجة، الموافق ميلادي يوم ٨ يوليو ٢٠٢٢.

أخيرًا ستنتهي الإجازة يوم ١٣ ذو الحجة هجريًا، الموافق ميلادي يوم الثلاثاء الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢.