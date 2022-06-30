دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2022- أدعية مستجابة لعشر ذي الحجة، فالحج المبرور ليس لديه جزاء إلا الجنة، فهي أيام الله نفحات وهبات وأعطيات، والعشر الأوائل من ذي الحجة يترقبها المؤمنون ويشتاق إليها الموحدون، عشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، ذكر دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2022- أدعية مستجابة لعشر ذي الحجة.

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة

فضل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأيام والشهور على بعض فجعل الأيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا وأفضل أيام السنة، وأفضلها يوم النحر، كما أنه تعالى جعل أفضل أيام الاسبوع هو يوم الجمعة وفضل شهر رمضان ولياليها العشر الأخيرة على سائر الليالي وجعل ليلة القدر أفضل ليالي العام.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجةفضل العشر الأوائل من ذي الحجة

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دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2022

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء.

اللهم إني اسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعودذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني اسألك الجنة وما قرب غليها من قول أو عمل، واعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2022

اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الميمونة والمباركة أن تغفر لنا ذنوبنا، ولا تمضي هذه الأيام إلا إذا أعطيت كل منا سؤاله يا كريم.

اللهم إني أسألك المغفرة والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك المغفرة والعافية في ديننا وعالمنا وحياتنا وموتنا أيها المستجيب لأدعية من يسأل.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو القدير. لا إله إلا الله ، عدد ما كان ، عدد ما سيكون ، عدد الحركات والسكون.

اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن تشفي كل مريض ، وأن تخفف عن كل المعنيين ، وأن تحقق للجميع كل ما تشتهيه قلوبهم عاجلاً وليس آجلاً.

اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن تقسم في كتابك الغالي أن تجعله نهاية لكل أحزاننا وبداية جديدة تبشر بالتفاؤل والأمل.

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة مستجاب

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي حياتي الدنيا التي فيها رزقي، وأصلح لي حياتي الأخيرة، وفيها عداءي، واجعل الحياة تزيد. لي في كل خير واجعل الموت يريحني من كل شر.

وبالمثل ، اللهم إني أعوذ برضاك من غضبك، وفي عفوك عن عقابك، وأعوذ بك منك، لا أستطيع أن أحمدك لأنك مدحت نفسك.

اللهم احلف لنا من خوفك ما يمنعنا من معصيتك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن يقين ما تيسر لنا مصائب الدنيا ، ونستمتع بسماعنا. وبصرنا وقوتنا ما دمت تحيينا، تجعله وريثا منا، وانتقم منا، وانتصرنا على ظالمينا. اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل العالم همنا الأكبر ، ولا مدى علمنا، ولا تسيطر علينا من لا يرحمنا.

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة من القرآن الكريم

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ.

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة من السنة

أتوب إلى الله مما أذنبتُ

اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدِني، وعافِني وارزقني

اللهم اغفِرْ لي ما قدمتُ وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيءٍ قدير.

اللهم أعوذ برضاك مِن سخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيت على نفسك

اللهم ربَّ السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيءٍ، فالقَ الحب والنوى، ومنزلَ التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته.

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لرفع البلاء وفك الكرب وجلب الرزق

يا ربّ ارزقني فرحةً لا أحزن بعدها أبداً، وارزقني سعادةً لا همّ بعدها أبداً، وارزقني راحةً لا تعب بعدها، اللهمّ أنت على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ اكتب لي الأجر في كل ّخطوة ٍأتقرّب فيها إليك، اللهمّ وفّقني إلى كل ّما تحبّه وترضاه، وافتح لي أبواب الخير كلّها، ويسّر لي أموري، وذلّل الصّعاب أمامي، واقبل دعائي، أنت مجيب الدّعوات.

اللهمّ فرّج عنّي ما أهمّني وما أغمّني، وفرّج عن الأمّة الإسلاميّة جمعاء، اللهمّ ارفع عنّا الغلاء والوباء والبلاء، ويسّر أمورنا، وارزقنا من فضلك يا كريم، يا ذو المنّة والغنى، اللهمّ لا تدع فينا شقيّاً، ولا تدع بيننا محروماً، ولا تدع بيننا عاصياً.