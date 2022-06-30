مفاجأة مدوية في قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال، بعد أن أعلن مصدر بالطب الشرعي مفاجأة في واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها بسبب خلافات أسرية، ودفن جثمانها في مزرعة بمنطقة البدرشين، حيث تخلص منها زوجها اخل إحدى المزارع بمنطقة أبوصير بالبدرشين جنوب الجيزة، بعد أن ذهبت لرؤية زوجها، وعادت جثة، لذا فالكثير يسأل عن مفاجأة مدوية في قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال.

مفاجأة مدوية في قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال

وقال مصدر في الطب الشرعي، أن جثمان الإعلامية المصرية شيماء جمال مسجل في دفتر الجثث المجهولة في مشرحة زينهم تحت رقم «181»، لحين ظهور نتيجة تحليل البصمة الوراثية «دي إن إيه»، والتأكد من أنه يخص المذيعة أم لسيدة أخرى.

استخراج جثمان الإعلامية المصرية شيماء جمال

وأوضح المصدر أن مأمورية من الطب الشرعي انتقلت مساء يوم الاثنين الماضي إلى مزرعة بمنطقة البدرشين، وذلك بناءًا على قرار من جهات التحقيق، لاستخراج جثة مدفونة بتلك المزرعة، مضيفًا أنه جرى استخراج جثة سيدة وتعذر التعرف على ملامحها أو عمرها بسبب حالة التعفن الرمي الكامل التي تعاني منها.

وتابع المصدر أنه جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بناءً على قرار جهات التحقيق كي يتم إجراء الصفة التشريحية للجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وكذلك أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتعرف على هويتها، مشيرًا إلى أن الجثمان تم تسجيله في دفتر المجهولين الخاص بمشرحة زينهم تحت رقم 181، لحين الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية لمعرفة هل بالفعل الجثمان للمذيعة الشابة شيماء جمال أم الجثمان لسيدة أخرى.

فجر مصدر بالطب الشرعي مفاجأة في واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها بسبب خلافات أسرية، ودفن جثمانها في مزرعة بمنطقة البدرشين، إذ كشف أن الجثمان مسجل في دفتر الجثث المجهولة في مشرحة زينهم تحت رقم «181»، لحين ظهور نتيجة تحليل البصمة الوراثية «دي إن إيه»، والتأكد من أنه يخص المذيعة أم لسيدة أخرى.

استخراج جثمان الإعلامية المصرية شيماء جمال

وأوضح المصدر أن مأمورية من الطب الشرعي انتقلت مساء يوم الاثنين الماضي إلى مزرعة بمنطقة البدرشين، وذلك بناءًا على قرار من جهات التحقيق، لاستخراج جثة مدفونة بتلك المزرعة، مضيفًا أنه جرى استخراج جثة سيدة وتعذر التعرف على ملامحها أو عمرها بسبب حالة التعفن الرمي الكامل التي تعاني منها.

وتابع المصدر أنه جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بناءًا على قرار جهات التحقيق كي يتم إجراء الصفة التشريحية للجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وكذلك أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتعرف على هويتها، مشيرًا إلى أن الجثمان تم تسجيله في دفتر المجهولين الخاص بمشرحة زينهم تحت رقم 181، لحين الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية لمعرفة هل بالفعل الجثمان للمذيعة الشابة شيماء جمال أم الجثمان لسيدة أخرى.

ضبط الزوج في السويس

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على زوج المذيعة الشابة شيماء جمال، أثناء اختبائه داخل شقة بمحافظة السويس، وجارِ عرض المتهم على النيابة العامة لمواجهته بما هو منسوب إليه من اتهام بقتل زوجته ودفن جثمانها داخل مزرعة استأجرها بمنطقة البدرشين، حسبما جاء في اعترافات سائقه الخاص الذي أرشد عن مكان دفن الجثمان.

تجديد حبس المتهم بالاشتراك فى قتل الإعلامية شيماء جمال 15 يوماً

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم المشترك فى قتل الإعلامية شيماء جمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

ومن جانبها عرضت الأجهزة الأمنية، المتهم الرئيسي فى الواقعة بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، على جهات التحقيقات لاستجوابه فيما هو منسوب إليه.

وأعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات فى واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجنى عليها التى تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب فى ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوى المجنى عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها أمام المجمع التجارى المذكور، وقد ظهرت شواهد فى التحقيقات تُشكك فى صحة بلاغه.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجنى عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره.

وخلال التحقيقات سلم المتهم الثانى فى الواقعة نفسه وكشف أن الإعلامية شيماء جمال قتلت على يد زوجها وأنه شاهد واقعة القتل، وضبطت جهات التحقيق أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذى أرشد عن دفن جثمان المجنى عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان فى صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعى، حيث اعترف هذا الشخص الذى أرشد عن المكان باشتراكه فى ارتكاب الجريمة.