تحديد موعد إجازة عيد الأضحى في الإمارات 2022 في المؤسسات الحكومية

تحديد موعد عيد الأضحى في الامارات 2022 ، قررت السلطات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة أن تكون إجازة عيد الأضحى هذا العام 4 أيام، وفقا لبيان الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات ، وكان التعميم بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية للعام 1443هـ ، حيث ان العديد من الدول العربية بدأت في الاعلان عن موعد اجازة عيد الاضحى المبارك ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم موعد عيد الاضحى المبارك في الامارات 2022.

تحديد موعد إجارة عيد الاضحى في الامارات 2022 في المؤسسات الحكومية







الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات أصدرت بياناً ، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أرسلت تعميما إلى كافة الجهات الحكومية بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية للعام 1443هـ، وكان التعميم بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية للعام 1443هـ ، وحسب التعميم الحكومي، فقد قررت أن تبدأ إجازة عيد الأضحى لهذا العام من الجمعة 8 يوليو/ تموز المقبل، وحتى الاثنين الموافق الـ11 من الشهر نفسه.

تحديد موعد إجارة عيد الاضحى في الامارات 2022 في المؤسسات الحكومية

الهيئة أكدت في تعميمها أن الدوام الرسمي سوف يتم استئنافه بداية من يوم الثلاثاء الموافق الـ12 من يوليو.

ولفت التعميم إلى أن هذا القرار جاء استناداً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.