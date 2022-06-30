الدعاليس يوضح: هل ستتراجع الحكومة عن نسبة دفعة الرواتب ؟

كشف نقيب الموظفين بغزة خليل الزيان، اليوم الخميس 30/6/2022، أبرز مخرجات اجتماع النقابة مع رئيس متابعة لجنة العمل والحكومي بغزة عصام الدعاليس.

وأكد الزيان خلال تصريح إذاعي، أن رئيس متابعة لجنة العمل الحكومي وعد بحل الكثير من القضايا العالقة سابقاً والعمل على تحسين نسبة الراتب.

وقال الزيان:" طرحنا خلال الاجتماع، ملف مرابحات 2014 خلال الاجتماع، حيث تعهد الدعاليس بإنهاء الملف والعمل على طيه قبل نهاية عام 2022 ".

كما أبدى الدعاليس، استعداده التام والتعاون مع النقابة للبدء بورشة عمل موسعة حول قانون التقاعد وعرض نتائجها على التشريعي لإقرارها، نافياً الشائعات التي تفيد بالتراجع عن نسبة دفعة الراتب، والنقابة تعمل مع مجلس الوزارة لتحسين النسبة في الأشهر القادمة.

كما استمع الدعاليس، للرؤية الكاملة حول مشروع نقل موظفي الحكومة، على أن يكون جزء من تغطية النفقات من المستحقات دون المساس ببدل المواصلات النقدية للموظف وهناك تجاوب ايجابي بالملف.

وأوضح الزيان، أن النقابة طالبت بأن نسبة الاستفادة من نفقات المواصلات من المستحقات في المرحلة الأولى بنسبة 25% وفي المراحل القادمة قد نصل الى 100% لدعم المشروع تخفيفاً عن الموظفين.