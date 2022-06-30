رابط التسجيل في 30 ألف معلم مساعد فصل 2023، يبحث الجميع في الوقت الحالي عن الرابط الإلكتروني بمسابقة وزارة التربية والتعليم من أجل التقديم في المسابقة المرتقبة من جانب وزارة التربية والتعليم، والتي سيتم فيها التعيين الخاص لـ 30 ألف معلم ومعلمة فصل مساعد، وذلك حتي يتم خطة كبيرة من أجل تطوير التعليم المصري، فهل تنجح الوزارة في تحقيق ما ترغب فيه بالعام التعليمي المقبل ، أم سيكون هناك مشاكل كبيرة، وكالة "فلسطين اليوم" نؤكد أنه سيكون هناك تطوير كبير للتعليم بعد هذه الخطوة القوية من جانب الوزارة، ونعلن لكم الرابط الخاص بالتقديم الإلكتروني في المسابقة إلي جانب الشروط الخاصة بها والملحقات التامة وفيما يلي الرابط موقع وزارة التربية والتعليم jobs.caoa.gov.eg رابط التسجيل في 30 ألف معلم مساعد فصل 2023

رابط التسجيل في 30 ألف معلم مساعد فصل 2023

سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم الإلكتروني بداية من يوم السبت المقبل الموافق 2 يوليو المقبل، وسيتم فيها إستقبال جميع الحالات الخاصة من المعلمين، وسيتم رفع صاحب أي بيانات غير ملونة، أو بيانات ليست مقبولة في الشروط، وبالتالي علي الجميع أن ينتبه لما هو مقدم عليه، وألا يفعل ذلك حتي لا يخسر قيمة ما قدمه أو ما فعله من تحضير للأوراق، ويجب عليه قراءه الشروط والملاحظات بشكل قوي قبل التقديم.

أعداد الوظائف الخاصة بكل مرحلة هي كالتالي، أكثر من 15 ألف وظيفة لمرحلة رياض الأطفال، وأكثر من 14 ألف وظيفة لوظيفة معلم مساعد معلم فصل للمراحل الإبتدائبة الأولي والثانية والثالثة.

رابط التسجيل في 30 ألف معلم مساعد فصل 2023

يذكر أن المسابقة ستكون لمحافظة علي حدة وليست لجميع المحافظات في نفس الوقت، وبالتالي يجب أن يكون الجميع ملتزم بالطابع المقسم للمحافظات، وأن يكون ملتزم بمحافظته، وسيقوم بمجرد الانتهاء من المحافظة بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها، وسيوالي إرسال باقي المحافظات تباعًا.

رابط التقديم لوظائف مسابقة التعليم من هنا

وسيكون الموقع المحدد لذلك، هو موقع بوابة الوظائف الحكومية المنشور أعلاه، وأن يكون علي المتقدم الحرص قبل عملية التقديم والتأكد من جميع البيانات المطلوبة، وأن تكون متطابقة للمستندات المطلوبة علي الموقع، ومتابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط، مؤكدًا أن الجهاز لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات، ومحذرًا المتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعي قدرته على نجاحه، حيث أن جميع مراحل منظومة المسابقات لدى الجهاز إلكترونية ولا تقبل أي تدخل بشري في أي مرحلة من مراحلها.