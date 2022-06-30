قرارات من وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن الحجاج الأجانب

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أنها "تعمل مع الجهات المختصة على تأمين رحلات بديلة ومقاعد إضافية لحجاج بريطانيا والولايات المتحدة ودول أوروبا".

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن ذلك يجري بالإضافة إلى "إصدار تأشيرات فورية للدخول إلى المملكة، وذلك ضمن حزمة من الحلول العاجلة للتحديات التي واجهها ضيوف الرحمن مع محدودية السعة المقعدية للرحلات، والصعوبات التقنية التي واجهت البوابة الإلكترونية المتخصصة بحجاج الخارج".

ووصفت وزارة الحج هذه الإجراءات بأنها تحرك يأتي "حرصا على التيسير وحل أي تحد يواجه ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام لضمان حصول كل حاجة وحاج على فرصة أداء فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة ممن حظوا بفرصة اختيارهم لهذا العام".

وأنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمصلين في أول جمعة من شهر ذي الحجة لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئاسة العامة خصصت 400 موظف لاستقبال القاصدين من مصلين وحجاج وتوجيهيهم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة، وتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، وأن اليوم الخميس هو أول أيام ذي الحجة.