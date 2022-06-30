المستشفى الأندونيسي يكشف تفاصيل "مسلح الكلاشنكوف" الذي اعتدى على الطواقم الطبية

أصدر المستشفى الأندونيسي - وزارة الصحة اليوم الخميس 30/6/2022 ، توضيحاً حول حيثيات الاعتداء الآثم على المستشفى و الكوادر الصحية في أعقاب وفاة أحد المواطنين حيث قام أحد المسلحين (رشاش كلاشنكوف) من ذوي المتوفى باقتحام حرم المستشفى و الاعتداء على الطواقم الطبية وإطلاق النار في أروقتها و تخريب بعض الممتلكات و أثار حالة من الرعب بين أوساط المرضى و الطواقم حيث تدخلت قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية و سيطرت على المشهد و تم توقيف المعتدي.

وبينت المستشفى أن المتوفى (س ح 63عاما) مريض بسدة رئوية مزمنة (COPD) مع توسع في القصبات الهوائية وتليف رئوي قد أدخل إلى المستشفى في المرة الأولى بتاريخ 17/05/2022 حيث كان يعاني من انخفاض شديد في الوزن وصعوبة في البلع وارتفاع في درجة الحرارة وهزال عام وخرج يوم 04/06/2022 على أن يتابع المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.

وأوضحت أن المستشفى أجرت للمريض في حينه جميع الفحوصات اللازمة المتاحة داخل وزارة الصحة و منها صور للأشعة المقطعية وتنظير للجهاز الهضمي وفحص نخاع العظم بالإضافة إلى جملة من التحاليل الأخرى.

وتابعت المستشفى أنه تم إدخال المريض مرة أخرى إلى المستشفى الأندونيسي بتاريخ 27/06/2022 في وضع صحي سيئ بعد تدهور الحالة السريرية العامة للمريض ، مشيراً إلى أنه ونظراً لعدم وجود مسح ذري في قطاع غزة، مع وضع احتمالية وجود ورم غير محدد المكان، تم إصدار تحويلة طبية عاجلة بتاريخ 28/6/2022 لإجراء المسح الذري كأحد الفحوصات الضرورية لاستكمال عملية التشخيص.

وقالت المستشفى: "إنه حدث توقف مفاجئ للقلب مساء يوم 29/6/2022 و قامت الطواقم الطبية المعالجة و طاقم العناية المركزة بعملية إنعاش قلبي رئوي و لم يكن هناك أي استجابة لعملية الإنعاش و أعلنت وفاة المريض و تم إبلاغ أهل المتوفى بذلك.