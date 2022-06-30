الجهاد الإسلامي ومهجة القدس تعزيان بوفاة والدة الاستشهادي أنور سكر

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 30/6/2022، الحاجة معزوزة مصباح سكر "أم أنور" ، والدة الاستشهادي المجاهد أنور سكر ، أحد منفذي عملية بيت ليد البطولية ، والتي توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ70 عاماً، قضتها صابرة محتسبة طائعة لربها عز وجل .

وقالت الحركة:"لقد عاشت أم أنور فخورة بابنها المجاهد البطل، منتظرة عودة جثمانه الطاهر المحتجز في مقابر الأرقام منذ 27 عاماً.

وأضافت الحركة:" إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ نفتقد هذه الوالدة العظيمة، التي قدمت نموذجاً استثنائياً في الصبر والتضحية والتحدي، لنتقدم بخالص التعازي والمواساة من أبنائها وأحفادها وعموم آل سكر الكرام ، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع الرحمة وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وأن يلهم أبناءها وعائلتها الصَّبر وحسن العزاء."

مهجة القدس

كما تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس 30/6/2022، من عائلة سكر الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة معزوزة مصباح أحمد سكر (أم أنور)، والدة الاستشهادي المجاهد أنور محمد عطية سكر.

وقالت مهجة القدس: إن سكر وافتها المنية صباح اليوم الخميس 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30/06/2022م؛ بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، عن عمر يناهز (69) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة."

وأضافت :"سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان."

جدير بالذكر أن الإستشهادي المجاهد أنور سكر ولد بتاريخ 10/12/1972م، وكان متزوج؛ وهو أحد مجاهدي القوى الإسلامية المجاهدة (قسم) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقتئذ، ففي صباح يوم الأحد الموافق 22/01/1995م توجه الشهيد المجاهد أنور سكر ورفيق دربه الشهيد صلاح شاكر ليفجرا جسديهما الطاهرين وسط أكبر تجمع للجنود الصهاينة في بيت ليد داخل أراضينا المحتلة عام 1948م؛ ليرتقيا إلى العلا مدحرجين اثنين وعشرين جنديا صهيونيًا إلى الجحيم، ويصيبا العشرات من الجنود إصابات بالغة.