بالفيديو : هذا ما فعله الاحتلال بطفلين رضيعين بعد اعتقال والديهما!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:25 ص
30 يونيو 2022
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تركت قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، طفلين رضع داخل مركبة وهما يبكيان بشدة بعد اعتقال والديهما في القدس المحتلة.

واحتجزت تلك القوة، الليلة الماضية الشاب أنس عفانة وزوجته، من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، وهما بداخل مركبة تعود للعائلة.

وادعت تلك القوة أن عفانة لا يملك تصريحًا لدخول مدينة القدس.

وتجمع حشد من المواطنين قرب المركبة وتمكنوا من التعامل مع الأطفال، قبل أن تفرج قوات الاحتلال عن الشاب وزوجته لاحقًا.

 

 

 

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