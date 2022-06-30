موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في السعودية، بدأ العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك 1443 هجري- 2022 ميلادي، وذلك بعد أن دخلنا رسمياً اليوم الخميس 30 يونيو 2022، بأول أيام ذي الحجة 1443 هجري، وذلك بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الأربعاء، بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية في تصريح صحفي، إذ إنه في العادة يعتمد العالم الإسلامي على رؤية المملكة لهلال عيد الأضحى المبارك، فهي الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال إذ تتحمل مسؤولية بدء مناسك الحج على أراضيها، وما يرتبط به من مناسك مقدّسة كوقفة حجّاج بيت الله في عرفات.

متى عيد الأضحى 2022 في السعودية

ويحرص المسلمون في المملكة العربية السعودية في البحث عن، موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في السعودية، وذلك بعدما أعلنت السعودية، يوم أمس الأربعاء 29 يونيو 2022، عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وعليه فإن غدًا الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة، وهو ما دفع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر موعد عيد الأضحى المبارك في المملكة السعودية للعام الجاري 1443 هجري.

عاجل:



رؤية هلال شهر ذي الحجة في تمير..

والسبت بعد القادم أول أيام عيد الأضحى . — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 29, 2022

أول أيام عيد الأضحى 2022 في السعودية

ويهتم السعوديون، في البحث عن، أول أيام عيد الأضحى 2022 في السعودية، خاصة أنهم لا يفوتون الاحتفال بهذه المناسبة التي تعد من أهم المناسبات التي ينتظرها ويحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، فهي جاءت بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى كبشاً يُنجي فيه سيدنا إسماعيل من الذبح على يد أبيه إبراهيم، ومن يومها بات يوم عيد الأضحى موعدا يحتفل به جميع المسلمين في كل أنحاء العالم على حد سواء.

عيد الأضحى المبارك

المملكة العربية السعودية



ثبوت رؤية الهلال في مرصد تمير.. وغداً غرة شهر ذي الحجة. pic.twitter.com/imq192VFKc — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) June 29, 2022

♦️رسميا

ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية..

والسبت 9 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ،الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. pic.twitter.com/rxgSWgwXxA — Climber (@Canyoning34) June 29, 2022

كم يوم باقي على عيد الأضحى 2022

وبعد الإعلان الرسمي عن، موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في السعودية، والتساؤل الكبير عبر محركات البحث المختلفة عن، كم يوم باقي على عيد الأضحى 2022، ووفق الجهات المختصة، فإن يوم السبت بعد المقبل 9 يوليو 2022 يحل علينا عيد الأضحى المبارك لهذا العام ويستمر لأربعة أيام متتالية، لها يبدأ السعوديون بالتجهيز لاستقبال هذا الزائر الجميل الذي ينتظره.