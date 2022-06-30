مسؤول صهيوني: ما حدث في نابلس خطير وفشلنا استخبارياً وميدانياً

قال مسؤول عسكري في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 30/6/2022، أن ما حدث في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، خطير بعد إصابة لواء ومستوطنين خلال اقتحام قبر يوسف برصاص مقاومي كتيبة نابلس.

وأفاد مصدر عسكــري بجيش الاحتلال لموقع والا الإسرائيلي: أن ما حدث في نابلس خطير، وهناك حالة من التنافس بين جنين ونابلس على عدد مرات الاشــتباك مع قوات الجيش"

وأشارت مصادر "إسرائيلية" إلى أن التحقيقات الأولية لجيش الاحتلال تشير إلى مفاجأة مـــقاومين لقوات الاحتلال والمستوطنين بنيران كثيفة وإصابة قائد المنطقة.

ولفت المسؤولون إلى تساؤلات عديدة عن عدم وجود معلومات استخباراتية حول ما جرى، والفشل بتحديد مصادر النيران حتى بمساعدة نقطة عسكرية على جبل نابلس".