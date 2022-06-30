موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في فلسطين- القدس- موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في غزة، بدأ اليوم الخميس 30 يونيو 2022 أول أيام شهر ذي الحجة 1443 هجري، ففي هذه الأيام المباركة، يستعد المسلمون في جميع أنحاء المعمورة، لأداء الأعمال الصالحة والزيادة الأدعية ومضاعفة الصلوات، وصيام العشر الأوائل من هذا الشهر العظيم، لاسيما يوم عرفة الذي يكفر الذنوب عن الصائم لدة سنتين سنة مقدمة وسنة ماضية، وكذلك بهدف نيل الأجر والثواب العظيم، نظرًا لقيمة هذه الأيام المباركة عند الله سبحانه وتعالى ورسوله.

موعد صلاة الأضحى في غزة 2022

ويبحث الفلسطينيون بدءا من اليوم الخميس 30 يونيو 2022 عن، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في فلسطين- القدس- موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في غزة؛ لأنهم يحرصون على إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما إنهم يصلون العيد ويتوجهون إلى منازلهم إما لنحر الأضحية، أو للاستعداد لتبادل التهاني والزيارات بين الأهل والأحباب والأصدقاء، ويرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد صلاة الأضحى في غزة 2022، حتى تقتصر على الفلسطينيين عناء البحث عن هذا الموعد عبر محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في فلسطين- القدس- موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في غزة https://t.co/Ja62UYI9b5 — Pretty Woman (@YawmOnline) June 30, 2022

موعد صلاة العيد في غزة 2022

ويسعى الفلسطينيون في قطاع غزة جاهدين للاطلاع على، موعد صلاة العيد في غزة 2022، لاسيما بعد أن وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، رسميا مساء أمس الأربعاء 29 يونيو 2022 عن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022- 1334 في فلسطين، وأنه سيوافق يوم الأحد التاسع من يوليو 2022 الشهر المقبل.

أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى بمدينة #القدس ❤️ pic.twitter.com/kiej7BZ2pN — Go (@YouthGoDigital) July 31, 2020

موعد صلاة عيد الأضحى في غزة

ولأنها مهمة جدا عند المسلمين جميعا أمر يدفعهم للبحث عن، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في فلسطين- القدس- موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في غزة، و، موعد صلاة عيد الأضحى في غزة، لأنه وفق ما ورد في السنة النبوية فإن صلاة عيد الأضحى 2022 تكون شرعاً بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح أي ما يعادل 15 الى 20 دقيقة تقريبا بعد شروق شمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويمتد وقتها حتى موعد آذان الظهر، فيما يجوز شرعاً صلاتها وحدك أو مع عائلتك إن تعذر عليك حضورها في المسجد جماعة.

أكثر من 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك بالعاصمة الفلسطينية القدس

اللهم زد وبارك 💚 pic.twitter.com/sYFZjlqzvl — بسملة الرحمن آل مرعشلي🇵🇸♥️✌🏻 (@BasmaltAlrahman) July 20, 2021

وقت صلاة العيد 2022 في غزة

ويهتم أهالي قطاع غزة في البحث عن، وقت صلاة العيد 2022 في غزة، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في فلسطين- القدس- موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في غزة، وعليه فإن صلاة عيد الأضحى للعام الجاري 2022- 1443 هجري، في مدينة غزة، والقدس، والمدن الفلسطينية، فإنها ستكون في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق صباحًا 9 يوليو 2022.