حماس تعقب على إصابة قائد لواء ومستوطنين برصاص مقاومي نابلس

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 30/6/2022، على إصابة قائد لواء وعدد من المستوطنين بجروح مختلفة برصاص المقاومين الفلسطينيين أثناء اقتحام قبر يوسف بنابلس بالضفة المحتلة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: كل التحية إلى نابلس وأهلها ومقاتليها البواسل الذين تصدوا لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين أثناء اقتحامهم لمحيط قبر يوسف شرق مدينة نابلس.

وأكد برهوم، أن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة قائد لواء وعدد من المستوطنين بجروح مختلفة برصاص المقاومين الفلسطينيين أثناء الاقتحام، تأكيد على قدرة المقاومة في الضفة على إيقاع خسائر في صفوف العدو، وفرض قواعد اشتباك جديدة عليه، ورفع تكلفة أي اقتحامات أو اعتداءات على أهلنا هناك.