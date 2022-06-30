اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 30/6/2022، حملة اقتحامات في مدن وقرى الضفة المحتلة والقدس، تخللها اعتقال عدد من المواطنين أبرزهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ طارق قعدان.
اعتقالات الخميس ٣٠/٦/٢٠٢٢
١. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان- عرابة جنوب جنين
٢. محمود عبد الجبار نافع- نعلين غرب رام الله
٣. أسيد قبج- طولكرم
٤. بهجت رافع مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت
٥. صلاح ريان- قراوة بني حسان
٦. ياسر الصوص- أبو شخيدم شمال رام الله
٧. محمد شادي الصوص- أبو شخيدم
٨. طارق الصوص- أبو شخيدم
٩. أيمن أبو عرب- مخيم الأمعري برام الله