مواقيت الصلاة شهر ذي الحجة 2022 في غزة، اليوم الخميس 30 يونيو 2022، أول يوم من شهر ذي الحجة 1443 هجر، إذ أعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، ليلة أمس الأربعاء، أنه بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، فإن اليوم الخميس هو غرة ذي الحجة 1443هــ، ويوم السبت بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1443 هجري- 2022، وعليه فإنه يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة بدءا من اليوم الخميس، وحتى يوم الجمعة المقبل، الذي يصادف يوم الجمعة 9 ذي الحجة.

مواعيد الصلاة في شهر ذي الحجة 1443

ويبحث المسلمون في جميع دول العالم، سواء الدول العربية أو الإسلامية أو الجاليات المسلمة في الدول الأوروبية، عن مواقيت الصلاة شهر ذي الحجة 2022 في غزة، لأنها أهم ركن من أركان الإسلام، إذ إن الصلاة تفصل بين المسلم والكافر، لهذا فالمسلمون جميعا يبحثون عن، مواعيد الصلاة في شهر ذي الحجة 1443، وهو ما توفره لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبر موقعها الإلكتروني، حتى ينال المسلمون الثوب والأجر من الله سبحانه وتعالى.





مواقيت الصلاة غزة شهر ذي الحجة

ويحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص بالاطلاع على، مواقيت الصلاة غزة شهر ذي الحجة، خاصة أنهم ينتظرون البدء بالأعمال الصالة والكثير من العبادات والصلوات والأدعية والصيام، في مثل هذه الأيام العظيمة التي تحل على المسلمين مرة واحدة في السنة، وهو ما يدفعهم إلى استثمارها بكل أوقاتها، وساعاتها ودقائقها.

مواقيت الصلاة في شهر ذي الحجة لعام 1443هـ بتوقيت مكة المكرمة. #بسلام_آمنين #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/w6dTEJ8rpE — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 29, 2022

مواقيت الصلاة في فلسطين - قطاع غزة خاص فقط 🙏 pic.twitter.com/dkby1vZIbH — حٍــــــمــوُدِيہ💙🇵🇸 (@A7medMD22) July 4, 2019





مواقيت الصلاة شهر ذي الحجة 2022 في غزة

ويبحث الملايين من المسلمين عن، مواقيت الصلاة شهر ذي الحجة 2022 في غزة، و، مواقيت الصلاة شهر ذي الحجة 2022 في غزة، لأنها أهم العبادات على الإطلاق، إذ إنها تفصل بين المسلم والكافر، كما يكسب المسلم الحسنات، وتكفر عن المسلم السيئات، كما إنه في هذا الشهر العظيم يحل علينا يوم عرفة، والذي هو من أفضل أيام العام،و فضل صيام يوم عرفة جاء الحديث الشريف، كما في صحيح مسلم: "صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله"، وبهذا نكون قد أجبنا عن تساؤلكم هذا.