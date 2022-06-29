سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 30 يونيو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن سعر الذهب في لبنان، لا سيما أنه هناك بحث يومي على اسعار الذهب عبر محركان جوجل، لا سيما من قبل التجار ومحلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم في هذا المقال سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 30 يونيو 2022.

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 30 يونيو 2022

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 لتهبط إلى 88.269 ألف ليرة (58.41 دولار)، مقابل 88.875 ألف ليرة (58.73 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان ليهبط إلى 66.203 ألف ليرة (43.81 دولار)، مقابل 66.657 ألف ليرة (44.05 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.490 ألف ليرة (34.07 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44.134 ألف ليرة (29.21 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في لبنان

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان، ليتراجع إلى مستوى 77.237 ألف ليرة (51.11 دولار)، مقابل 77.767 ألف ليرة (51.39 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في لبنان نحو 2.745 مليون ليرة (1817 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان نحو 617.897 ألف ليرة (408.89 دولار).