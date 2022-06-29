‎الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عبد الله حامد الليلة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم استلام جثمان الشهيد الفتى محمد عبد الله حامد (16 عامًا) من بلدة سلواد شرق رام الله، الليلة.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إنه وبعد متابعة حثيثة من قبلها، سيتم استلام جثمان الشهيد محمد عبد الله حامد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة، من قبل طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد .

واستشهد الفتى حامد، فجر يوم السبت الماضي 25 حزيران الجاري، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد، علمًا أن الاحتلال اعتقله رغم إصابته الخطيرة في منطقة الوجه، واحتجز جثمانه بعد ارتقائه شهيدًا.

وتحتجز سلطات الاحتلال منذ عام 2015 في ثلاجاتها 103 شهداء بما فيهم جثمان الشهيد حامد، منهم 10 أطفال، 8 أسرى و3 شهيدات. كما تحتجز جثامين 256 شهيدًا في ما يسمى "مقابر الأرقام".