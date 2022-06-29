فضل صيام يوم عرفة- كيف تنوي صيام يوم عرفة، يبحث المسلمون في جميع دول العالم، سواء الدول العربية أو الإسلامية أو الجاليات المسلمة في الدول الأوروبية، عن فضل صيام يوم عرفة، وكيف تنوي صيام يوم عرفة، خاصة أنهم ينتظرون البدء بالأعمال الصالة والكثير من العبادات والصلوات والأدعية والصيام، في مثل هذه الأيام العظيمة التي تحل على المسلمين مرة واحدة في السنة، وهو ما يدفعهم إلى استثمارها بكل أوقاتها، وساعاتها ودقائقها.

صيام يوم عرفة يكفر كم سنة

ويهتم المسلمون كثيرا في البحث عن، فضل صيام يوم عرفة- كيف تنوي صيام يوم عرفة، و، صيام يوم عرفة يكفر كم سنة، لاسيما وأن هذه الأيام المبارك تحل عليا قريبا جدا، أي بعد ساعات معدودة، وذلك بعد أن أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الخميس الموافق 30/6/2022م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، وعليه يكون يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة 1443 هـ الموافق 8/7/2022م هو يوم وقفة عرفة، ويوم السبت العاشر من ذي الحجة الموافق 9 تموز 2022م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الإجابة على هذا التساؤل خلال هذه المقالة.

صباح الخير ☀️..



بما ان يـوم #عرفه قرب اتمنى اي احد

يشوف هالتغريده يعلمنا

شنو جدوله لـ هذا اليوم العظيم

خلونى نفيد ونستفيد من بعض ♥!



أو دعوات استجابت له ✨..



#محاسبه_اداره_النفيعي_مطلب pic.twitter.com/vTgtwF9yYR — ﮼قصص،عجائب،ذكر،الله 🤍'' (@99rnr) June 28, 2022

فضل صيام يوم عرفة حديث

ويبحث الملايين من المسلمين عن، فضل صيام يوم عرفة، لأنه من أهم أيام السنة، إذ تزيد فيه الحسنات وتكفر عن المسلم السيئات، وفي فضل صيام يوم عرفة جاء الحديث الشريف، كما في صحيح مسلم: "صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله"، وبهذا نكون قد أجبنا عن تساؤلكم هذا.

متى يبدأ صيام يوم عرفة

وبعد أن لاحظنا بحثا كبيرا عبر محركات البحث والسوشيال ميديا عن، متى يبدأ صيام يوم عرفة، قررنا البحث والإجابة عن هذا السؤال المهم، والذي يجول في خاطر الآلاف من المسلمين، إذ إن صوم يوم عرفة أحد أنواع صوم النفل وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عرفة وهو أحد أيام العشر من ذي الحجة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، وهو أيضا تاسع أيام العشر من ذي الحجة، ويستحب صيامه لغير الحاج حيث يكون في هذا اليوم واقفا بعرفة، مشتغلا بتأدية مناسك الحج.

العتق والمغفرة للحاج ولغير الحاج



#يوم_عرفة يوم العتق والمغفرة للحاج وغير الحاج

فيُعتق من النار مَن وقف بعرفة، ومن لم يقف،

ولذا صار اليوم الذي يليه عيدا للجميع لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم #عرفة

#ابن_رجب

قال أحد الصحابة نكثر (من الدعاء).

قال ﷺ : "الله أكثر ". pic.twitter.com/eemjfdW1lo — الريــــم/صلوا على النبي ﷺ (@r2999eem) June 29, 2022

هل يجوز صيام يوم عرفة من غير نية

وبعد أن يحثنا كثيرا، سنرفق لكم الإجابة عن تساؤل، هل يجوز صيام يوم عرفة من غير نية، وفضل صيام يوم عرفة- كيف تنوي صيام يوم عرفة، إذ أكد الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع، مؤكدًا أنه يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل -التطوع- بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان العصر وألا يكون قد فعل شيئًا يتنافى مع الصيام مثل الأكل والشرب.